Toyota, în fața unei situații problematice: ce se întâmplă cu prețurile

Toyota avertizează cu privire la creșterea prețurilor care se profilează, spunând că acestea sunt necesare pentru a compensa creșterea costurilor de intrare.

Directorii au avertizat cu privire la ajustările care se profilează, spunând că acestea sunt necesare pentru a compensa costurile crescânde ale inputurilor care au determinat unitățile de afaceri europene și nord-americane ale magistralei japoneze să raporteze pierderi operaționale în ultimul trimestru.

Marea întrebare este cât de mult vor fi dispuși să suporte clienții.

„Ne zdruncinam cu adevărat mințile încercând să găsim un nivel adecvat de preț”, a declarat Jun Nagata, Chief Communications Officer, la anunțul trimestrial al Toyota. „Am început să reflectăm acele prețuri mai mari în vehicul cât mai mult posibil”.

Toyota a crescut deja prețurile în concordanță cu creșterea costurilor materialelor și cu inflația, dar directorii au spus că probabil că sunt necesare acțiuni mai agresive sau creșteri mai frecvente.

„În fiecare an, am schimbat prețurile o dată sau de două ori pe an și, prin creșterea frecvenței modificărilor prețurilor, ne-am dori să reflectăm aceste costuri mai mari”, a declarat Masahiro Yamamoto, directorul grupului de contabilitate.

Așteptările

Directorii au spus că lățimea de bandă pentru creștere este limitată de așteptările clienților pentru anumite modele și segmente, în special modelele care se vând bine, cum ar fi Camry sau Corolla. În SUA, de exemplu, clienții se așteaptă ca o Corolla să ruleze între 25.000 și 30.000 de dolari, a spus Nagata.

„Am dori să păstrăm acea imagine generală a vehiculului și a relației de preț”, a spus el.

Toyota își revizuiește prețurile după ce a raportat o scădere a profitului operațional și a venitului net în al doilea trimestru fiscal încheiat la 30 septembrie, deoarece opririle producției și creșterea costurilor materiilor prime au afectat performanța. De asemenea, compania și-a retrogradat prognoza de producție pentru anul fiscal.

Toyota se așteaptă acum să producă 9,2 milioane de vehicule în anul fiscal care se încheie la 31 martie 2023.

Chiar luna trecută, Toyota și-a abandonat obiectivul inițial de a produce 9,7 milioane de vehicule, dând vina pe deficitul global de semiconductori. Timp de luni de zile, Toyota s-a agățat cu încăpățânare de acest obiectiv, chiar dacă a tăiat în mod repetat planurile lunare pe fondul răsturnărilor lanțului global de aprovizionare.

Executivii au spus că cea mai urâtă parte din criza microcipurilor s-a încheiat, dar că rămâne destulă incertitudine.

„Am depășit deja ce e mai rău”, a spus Kazunari Kumakura, directorul grupului de achiziții.

Dar anumite blocaje rămân, forțând Toyota să-și reducă planul de producție la 9,2 milioane.

„Din cei până la 1.000 de semiconductori utilizați într-un vehicul, există cel puțin unii care vor rămâne în lipsă”, a spus el. „Discutăm cu furnizorii unul câte unul pentru a identifica riscurile”.

Un record negativ

Cu toate acestea, ținta de producție revizuită în scădere a Toyota reprezintă încă un maxim istoric și un salt semnificativ față de recordul actual de 9,08 milioane în anul fiscal încheiat la 31 martie 2017.

Profitul operațional a scăzut cu 25% la 3,89 miliarde de dolari în trimestrul iulie-septembrie. Marja profitului din exploatare a Toyota s-a redus la 6,1%, de la 9,9% în anul precedent.

Toyota a declarat că venitul net a scăzut cu 32%, până la 3,00 miliarde de dolari, în timp ce veniturile au crescut cu 22%, până la 63,8 miliarde de dolari, crescute de ratele valutare utile.

Vânzările globale au crescut cu 10%, până la 2,15 milioane de vehicule în cele trei luni. Cifra consolidată acoperă livrările pentru mărcile Lexus și Toyota, precum și pentru Daihatsu și Hino.

Vânzările cu amănuntul la nivel mondial au crescut cu 4,7% la 2,63 milioane de vehicule în trimestrul respectiv.

Creșterea vertiginoasă a prețurilor materiilor prime – agravată de scăderea yenului japonez față de dolarul american – a luat o mușcătură de 2,59 miliarde de dolari din profitul operațional trimestrial. Acest lucru a eliminat mai mult decât câștigul nemaipomenit pe care Toyota a culeșit din ratele de schimb valutare benefice.