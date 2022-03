Toți pensionarii cu pensia pe card trebuie să știe: cum scoți bani cu taxe mici sau fără, de la bancomat

În situația actuală, când pe veniturile românilor apasă presiuni economice grele, orice bănuț contează. Dacă poți să economisești chiar și când retragi bani cash de la ATM-urile din țară sau chiar din Europa, de ce să nu faci acest lucru?

Pensionarii români reprezintă una dintre categoriile puternic defavorizate în țara noastră, din perspectivă economică. Veniturile acestora, în mare parte modeste, de-abia le ajung să-și ducă traiul de la o lună la alta. Pentru astfel de persoane, economisirea constantă de sume mici înseamnă mult, la final de lună sau chiar de an.

Prin urmare, iată câteva sfaturi practice, menite să-i ajute pe cei vulnerabili economic să economisească bani, atunci când folosesc serviciile bancare.

Conform unei analize Bancherul.ro, românii au o singură opțiune, dacă vor să retragă bani cash de la ATM-urile din România sau Europa, fără niciun comision. Este vorba despre cardul de debit standard oferit de CEC Bank sau Alior Bank, pentru persoanele fizice.

„Topul a luat in considerare doar comisioanele standard pentru un cont curent in lei cu card de debit si serviciile de internet si mobile banking, nu si cele conditionate de incasarea salariului in cont sau de alte tipuri de servicii bancare, precum pachetele de cont curent.

CEC Bank, Alior Bank si Libra Bank sunt pe podiumul celor mai ieftine banci, rezulta din clasament, cu costuri intre 15 si 22 de lei”, precizează sursa citată.