Torționarul “celui mai iubit dintre pământeni” a încarcerat sufletul românilor: Dorel Vișan, actorul născut, nu făcut, un antierou de poveste

Dorel Vișan este unul dintre cei mai importanți actori ai țării. S-a născut la 25 iunie 1937, în Tăușeni, Bonțida și este director al Teatrului „Lucian Blaga” din Cluj.

Dorel Vișan este un reper cultural românesc, interpretând peste 40 de roluri în teatru, în cea mai variată gamă, de la Molière la Shakespeare, de la Marivaux la Büchner, iar în film a avut peste 50 de roluri în producții românești și internaționale.

În anul 1974, actorul a debutat pe marele ecran în comedia „Păcală”, iar patru ani mai târziu este magistral în „Între oglinzi paralele”, în regia lui Mircea Veroiu. Apoi, în 1987, Mircea Danieliuc l-a distribuit în filmul „Iacob”, film în care Vișan a realizat rolul său de referință. Cotidianul The New York Times îl elogia astfel:

„Dorel Vișan în rolul principal este extraordinar, în special atunci când rămâne singur, fără cuvinte, în ultimele 20 de minute”, The New York Times.

Printre alte roluri semnificative ale lui Dorel Vișan se numără rolul lui Tudor Bălosu din filmul Moromeții al lui Stere Gulea (1985), în anul 1995 Mircea Daneliuc i-a oferit rolul principal (senatorul Vârtosu) în filmul „Senatorul melcilor”, iar pentru această prestație a primit premiul de interpretare masculină, la Festivalul Filmului Mediteranean de la Montpellier-Franța.

În anul 1995 a avut loc debutul său literar cu poezii, în revista Steaua. Numele său a fost inclus în antologiile „Poeți clujeni contemporani” (1997) și „Un pahar cu lumină”.

„Când m-am săturat de spus cuvintele altora, mi-am propus să spun propriile mele cuvinte. Am o preocupare poetică pentru scris. Am scris câteva cărticele de poezie, am scris o carte de Psalmi, care a fost apreciată în lume, la Festivalul Concurs Internațional, care pornește din Madrid și se termină la Vatican”, spunea, într-un interviu pentru Cooltneamt.ro, actorul.