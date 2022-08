Topul comunelor inteligente din România îți arată că ”se poate” și pe meleaguri mioritice

Conceptul de smart village s-ar putea să sune SF pentru foarte mulți români, dar realitatea este una cât se poate de clară. O serie de primari cu spirit antreprenorial din România au făcut minuni în comunitățile pe care le conduc, chiar dacă nu se bucură neapărat de susținere din partea statului.

În cazul în care te gândeai să te muți la țară, merită să ai în vedere că există câteva comune din România care sunt semnificativ mai dezvoltate decât altele. Unele au câștigat deja titlul de comune inteligente și au fost incluse în prima ediție a Radiografiei Smart Village pentru țara noastră, publicată la mijlocul acestei săptămâni.

Unde te muți la țară în România, ca să-ți meargă bine

Ciugud (judeţul Alba), Aluniş (judeţul Mureş), Boghiş (judeţul Sălaj) şi Saschiz (judeţul Mureş) conduc în topul comunelor inteligente din România. Aceasta este concluzia inițiativei derulate de integratorul de soluții inteligente Vegacomp Consulting, care a identificat 224 de proiecte în 147 de comune din România.

„După elaborarea a şase ediţii de Radiografie Smart City în România, demers pe care l-am început în martie 2018, ne-am hotărât să alocăm mai mult spaţiu modului în care este tradus în concret conceptul de Smart Village la nivelul spaţiului rural românesc şi am decis publicarea primului raport Smart Village, ce are ca vedete ale primei ediţii Ciugud, Aluniş, Boghiş şi Saschiz”, a spus Cornel Bărbuţ, directorul general al Vegacomp Consulting.

Vizavi de numărul proiectelor inteligente per localitate, lista este următoarea: Ciugud, din judeţ Alba, cu opt proiecte, secondat de Aluniş, din judeţul Mureş (7), Boghiş (Sălaj) şi Saschiz (Mureş), cu câte cinci proiecte fiecare. Ca referință, proiectele de tip Smart Village includ, de obicei, inițiative din domenii precum sănătate, educație, economie, mediu/dezvoltare durabilă, digitalizare, transformare digitală, energie regenerabilă, alimentație, conștientizare și implicare civică.

„Dacă anul trecut, în cadrul capitolului dedicat Satelor Inteligente din Radiografia Smart City, am identificat 69 de proiecte Smart Village aflate în faza de proiect, în curs de implementare sau deja realizate la nivelul a 59 de comune din România, în acest an am identificat 224 de proiecte în 147 de comune, lucru care confirmă o creştere cu peste 300% a numărului de proiecte în acest domeniu”, a adăugat Bărbuţ.