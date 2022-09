Top 5 sfaturi de supraviețuire care nu funcționează: ce nu trebuie să faci în situații limită

Ne place să explorăm, să vizităm, să petrecem timp în natură, alături de animalele sălbatice. Desigur, toate aceste activități vin la pachet și cu riscurile de rigoare.

Vremea, interacțiunile de rău augur cu animalele sălbatice și lipsa unei metode de a ne conecta cu lumea civilizată, iată definiția unui posibil dezastru. Deoarece amenințările la adresa omului par să fie aproape la fiecare colț, de-a lungul timpului au apărut o serie de mituro numeroase mituri care „ne învață” cum să ieșim cu brio din anumite situații critice.

Unele tehnici de supraviețuire ar putea părea utile la prima vedere, dar majoritatea nu sunt decât niște invenții, menite să ne dea un fals sentiment de siguranță. „Inventatorii” lor sunt dintre cei care ori caută faima pe internet, ori nu au nici cea mai vagă idee despre cum să te descurci într-o situație care pare și, de cele mai multe ori, este fără scăpare.

Întocmai din acest motiv, ne-am gândit să facem un mic top pentru a desemna o parte din tehnicile de supraviețuire care s-au dovedit a fi false. Nu de alta, însă atunci când le încerci, de cele mai multe ori, ai o singură șansă, iar dacă ele nu funcționează, te poți considera mort.

1. Bea apă de cactus dacă te-ai rătăcit deșert: te va scăpa de sete

Dacă ai ajuns, cine-știe-cum, într-un deșert și te-ai pierdut pe acolo, se spune că cea mai bună metodă de a te hidrata este să găsești un cactus și să bei apă de la el. Se pare că acest lucru nu funcționează la fel de bine în practică, așa cum funcționează în teorie. Îți vom explica de ce.

Consumul de apă dintr-un cactus nu este doar periculos, dar poate și exacerba deshidratarea. Apa de cactus conține acizi și alcaloizi toxici, substanțe chimice care sunt mortale pentru oameni atunci când sunt consumate. Substanțele chimice provin din „carnea” cactusului și pot provoca vărsături, diaree și, pe termen lung, probleme cu rinichii.

Partea exterioară a cactusului este deosebit de periculoasă, dar fructele de cactus sunt sigure, asta dacă reușești să găsești unul. Apa de cactus pe care o vezi pe rafturile magazinelor este de fapt făcută din aceste fructe, nu din apa stocată în planta propriu-zisă. În concluzie, două lucruri diferite.

2. Ar trebui să înveți să-ți raționalizezi apa

Să presupunem că te afli într-o pădure sau în orice zonă îndepărtată de civilizație, cu o cantitate limitată de apă potabilă la dispoziția ta. Deși poate ai auzit că ar fi cazul să bei acea apă încet, pentru a fi sigur că îți mai rămâne și pentru mai încolo, se pare că raționalizarea apei ar trebui să fie ultima ta preocupare.

Mai degrabă, raționalizează-ți pierderilor de apă din corp – este mult mai important.

Apa trebuie consumată atunci când este necesar pentru a evita deshidratarea. Este important să găsești umbră și să îți limitezi efortul pentru a preveni transpirația, care eliberează apă din organism. Reducerea consumului de alimente este, de asemenea, importantă, deoarece apa este folosită și pentru digestie.

O altă concepție greșită este că, în loc de apă, îți poți bea urina. Urina este, de fapt, un cumul de deșeuri pe care corpul tău le îndepărtează. Nu te va rehidrata, ci doar îți va face corpul să lucreze mult mai greu pentru a refiltra toxinele de care a reușit deja să scape: da, ne referim la cele din urină.

Cu toate acestea, un lucru pe care îl poți face cu urina este să o torni pe haine pentru a te răcori, pentru a preveni pierderea de apă din cauza transpirației.

3. Lovește un rechin în nas pentru a scăpa din colții lui

Lovirea unui rechin în nas nu este eficientă deoarece, după cum a subliniat zoologul R. Aiden Martin, „dacă îi ratezi nasul, gura lui este, din păcate, foarte aproape”. În schimb, țintește-l spre ochii și branhiile, adică cele mai sensibile zone de pe corpul unui rechin.

În 2020, de exemplu, surferul Nick Minogue din Noua Zeelandă a făcut exact asta după ce un rechin i-a măcinat placa de surf.

Minogue și-a amintit: „De fapt, am strigat la el „la naiba!” și m-am dus să-l lovesc în ochi și am ratat… Apoi mi-am tras pumnul înapoi și am strigat „du-te naibii!” din nou și am repetat lovitura, de data asta mai bine, în ochi. Rechinul a cedat și în curând plecat”.

Ryan Johnson a împărtășit o variantă și mai bună la BBC, în 2017:

„Folosește ceva greu, fie că este o cameră, un baston, o piatră. Într-o situație în care nu ai asta, să mergi spre față și branhii și să încerci să-ți ții mâinile departe de gură este întotdeauna cel mai bun lucru pe care îl poți face”.

Johnson a remarcat, de asemenea, că fuga „poate atrage un rechin”. Acest animal este, prin definiție, un vânător.

4. Aligatorii nu te vor prinde dacă alergi în zig-zag

Există o concepție greșită că, dacă dai peste un aligator, fugind de el în zig-zag te va ajuta să scapi. Expertul Frank Mazzotti a declarat pentru Los Angeles Times în 2012:

„Cea mai scurtă distanță dintre două puncte este o linie dreaptă și aceasta este și cea mai rapidă… Fugi în linie dreaptă. Tot ce auziți despre alergarea într-o linie în zig-zag este neadevărat”.

Deși aligatorii se mișcă rapid pe uscat și în apă, atingând viteze de până la 9, respectiv 10 mph, în general, ei nu urmăresc pe cineva decât dacă sunt provocați.

5. Orice fel de adăpost este mai bun decât niciun adăpost

Indiferent dacă ești pierdut într-o zonă cu căldură înăbușitoare sau frig, este important să găsești un adăpost – atâta timp cât este tipul potrivit de adăpost.

În condiții toride, cel mai bine este să construiești un adăpost cu flux de aer adecvat, astfel încât să nu transpiri și să nu pierzi din hidratare. Mai mult, el trebuie neaparat să ofere protecție solidă împotriva razelor soarelui, dacă se întâmplă să te fi rătăcit vara sau într-un loc în care temperaturile ating valori mari.

Mediile reci necesită o structură care poate bloca vântul și poate izola cât mai multă căldură. Acestea fiind spuse, dacă aprinzi un foc în el, asigură-te că fumul poate ieși de acolo.

Experții în supraviețuire arată clar că terenul în sine este important pentru găsirea unui adăpost adecvat. Săpatul unei gropi poate fi util pentru a menține temperatura optimă pentru supraviețuire. Nu va fi perfect, însă măcar nu vei muri.