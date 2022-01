Top 5 Instagram, cele mai bine plătite vedete ale momentului

Instagram este, fără niciun dubiu, una dintre cele mai accesate rețele de socializare din lume. Ba mai mult, atât vedetele, cât și oamenii obișnuiți, par să prefere această rețea, în momentul de față, în detrimentul „fratelui mai mare, adoptiv”, Facebook.

Puține sunt acele vedete internaționale care nu au, în prezent, în cont activ de Instagram, care să le servească drept conexiune directă cu fanii acestora. Se poate spune că rețeaua reprezintă un fel de fereastră între omul așezat pe un piedestal și omul de rând. Dacă înainte aveam reviste glossy pentru a ne satisface curiozitatea, acum devine suficient să urmărim vedetele pe rețelele de socializare.

Care sunt cele mai bine plătite vedete, de pe Instagram, ale momentului

Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai bine plătiți oameni de pe Instagram. Conform informațiilor, fotbalistul primește 1,6 milioane de dolari, pentru o singură postare de-a sa. Nici n-ar avea cum să fie altfel, de vreme ce acesta are mai mulți urmăritori decât populația Rusiei.

Leo Messi se află și el în acest top, însă la mare depărtare de Ronaldo, situându-se pe locul al șaptelea.

Nici Wayne „The Rock” Johnson nu stă prea rău, atunci când vorbim despre apreciereile Instagram, acesta încasând, anul trecut, 1,52 milioane de dolari, pentru promovarea unui produs, pe contul său.

Ariana Grande se află pe locul trei, în același top 5 Instagram, obținând o sumă asemănătoare celei primite de The Rock. Ne referim, în acest caz, la 1.51 milioane de dolari, pentru a face reclamă unui produs, într-o postare de-a sa.

În urma Arianei Grande se situează Kyle Jenner, o fostă ocupantă a locului 1. Influencerița și-a câștigat notorietatea în cadrul show-ului live „Keeping Up With The Kardashians”. Tatăl acesteia este Caitlyn Jenner, în trecut, cunoscută ca Bruce Jenner. Fostul mare sportiv a făcut operație de schimbare de sex, în urmă cu câțiva ani.

Pe locul 5 se află cântăreața Selena Gomez, cu o valoarea netă/postare de 1,46 milioane de dolari.