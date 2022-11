Top 5 actori care s-au aflat pe culmile succesului, ca mai apoi să dispară pentru totdeauna din industrie

Uneori, un rol de succes nu înseamnă neapărat o carieră de durată în actorie. De fapt, unii actori au renunțat complet la industrie apoi, lăsând în urmă lumea spectacolului.

Motivele lor au variat. Unii pur și simplu nu au putut găsi alte. Alții au vrut să urmeze cariere diferite, cum ar fi dreptul sau învățământul, în timp ce unii foști actori pur și simplu urau lumina reflectoarelor de la Hollywood.

Tânărul Anakin Skywalker, Danny Torrance sau Homer Parrish sunt printre cele mai memorabile personaje din istoria filmului. Cu toate acestea, actorii care au jucat acele roluri nu au maiapărut într-un alt rol major niciodată.

Jaye Davidson – The Crying Game

Există răsturnări de situație și există povești ciudată. Dezvăluirea uluitoare despre Crying Game se califică drept cea din urmă. Jaye Davidson a preluat rolul frumoasei Dil în thrillerul politic The Crying Game din 1992. Protagonistul filmului, un fost membru al IRA pe nume Fergus (Stephen Rea), se îndrăgostește de Dil și în cele din urmă descoperă că este trans.

The Crying Game a fost nominalizat la șase premii Oscar, inclusiv ca semn de susținere pentru Davidson. Cu toate acestea, dezvăluirea grafică a părților masculine ale lui Dil este singura parte a filmului pe care toată lumea și-o amintește.

Ce s-a întâmplat după: Davidson nu avea experiență în actorie când a obținut rolul femeii transgender. A mai avut un singur pe marele ecran după The Crying Game. El a jucat rolul zeului soareluo, Ra, în Stargate, din 1994. Apoi, Davidson a decis să se retragă din actorie.

„Pe atunci nu credeam că există suficiente roluri pentru oamenii de culoare. Și apoi, când mai spui că ești și gay, asta e dublă tragedie”, a spus el. „Așa că m-am gândit că o să mă chinui să caut roluri. Este greu să trăiești așa”.

După ce s-a retras din actorie, a început o carieră profitabilă în modeling.

Danny Lloyd – The Shining

Danny Lloyd avea doar 5 ani când l-a interpretat pe Danny Torrance în filmul The Shining. Adaptarea după cartea lui Stephen King din 1980, care a fost regizată de celebrul perfecționist Stanley Kubrick, a devenit singurul rol al lui Lloyd. În film, tânărul Danny este binecuvântat (sau poate blestemat) cu capacitatea psihică de a „străluci”, ceea ce îi permite să detecteze spiritele în Hotelul Overlook. Danny este fiul lui Jack (Jack Nicholson) și al lui Wendy (Shelley Duvall).

Plimbarea cu tricicleta a personajului prin Overlook a fost studiată de iubitorii de cinema timp de zeci de ani. În plus, prietenul său imaginar Tony și cuvântul „Redrum” sunt mărci înregistrate în tradiția filmelor din cult.

Ce s-a întâmplat după: Lloyd a devenit profesor de biologie la un colegiu comunitar din Kentucky. S-a căsătorit și a avut patru copii. În 2017, a dat un interviu amplu publicației The Guardian, detaliind viața sa post-Hollywood. „Nu dau multe interviuri”, a spus el. „Dar când o fac, încerc să spun clar că The Shining a fost o experiență bună. Mă uit înapoi la ea cu drag. Ce mi s-a întâmplat a fost că nu am făcut nimic altceva după film”.

Lloyd a recunoscut că nici măcar nu și-a dat seama că face un film de groază. El a încercat să obțină alte roluri după The Shining. Cu toate acestea, a renunțat definitiv la asta când a împlinit 13 ani.

„Nu regret că am încercat să joc”, a spus el. „Când m-am hotărât să mă opresc, am fost asumat, însă. Până la urmă, nu este mare lucru. Ei bine, este și nu este. Acum trebuie să notez lucrările de la școală, să duc copiii la culcare. Lucruri obișnuite pe care le face oricine”.

Peter Ostrum – Willy Wonka & the Chocolate Factory

Peter Ostrum avea 12 ani când a jucat rolul principal, pe cel al lui Charlie Bucket, în Willy Wonka și Fabrica de Ciocolată. Charlie este un copil sărac care câștigă Biletul de Aur pentru șansa râvnită de a vizita fabrica de ciocolată a lui Wonka. Ostrum nu avea experiență în actorie la acea vreme. Datorită onestității lui Charlie, el devine moștenitorul imperiului bomboanelor.

Ce s-a întâmplat după: Charlie Bucket s-a dovedit a fi singurul rol pe marele ecran al lui Ostrum. I-a plăcut experiența de a fi într-un film mare, dar a optat totuși să se retragă definitiv din industria cinematografică la vârsta de 13 ani. Majoritatea oamenilor nu își amintesc că atunci când clasicul acum-cult a avut premiera la începutul anilor ’70, nu a fost un hit. Totul s-a schimbat abia când adaptarea lui Roald Dahl a fost lansată pe home video, un deceniu mai târziu.

Ostrum a ales să urmeze o carieră tradițională. După ce părinții i-au luat un cal când era adolescent și locuia în Ohio, a devenit interesat medicina veterinară. „Toată lumea crede că actoria este o profesie atât de plină de farmec, dar este o profesie dificilă”, a spus Ostrum. „Îmi amintesc că medicul veterinar ieșea și avea grijă de cai și mi-a făcut o impresie bună”, a declarat el.

Renée Jeanne Falconetti – The Passion of Joan of Arc

Renée Jeanne Falconetti a fost o actriță franceză desăvârșită, iar regizorul Carl Theodor Dreyer a distribuit-o în filmul său mut din 1928, The Passion of Joan of Arc.

Falconetti juca rolul unei fete de 19 ani, în ciuda faptului că avea 35 de ani și nu avea experiență în film. Atât interpretarea lui Falconetti, cât și filmul în sine sunt încă considerate printre cele mai apreciate din istoria cinematografiei.

Criticul Pauline Kael a scris, despre rolul actriței în film: „Poate fi cea mai bună performanță înregistrată vreodată pe film”. The Passion of Joan of Arc înfățișează capturarea, procesul și eventuala execuție a Ioanei d’Arc.

Ce s-a întâmplat după: Falconetti nu a mai jucat niciodată pe marele ecran. Dreyer a folosit un stil neconvențional de fotografiere și editare care a făcut ca procesul de realizare a filmului să fie un efort laborios.

Criticul de film Roger Ebert a scris, în recenzia clasicului mut: „Pentru Falconetti, spectacolul a fost un calvar. Zvonurile de pe platou povestesc despre Dreyer ar fi forțat-o să îngenuncheze pe piatră și apoi să-și ștergă orice expresie de pe față, astfel încât spectatorul să poată citi durerea suprimată a personajului. A filmat aceleași cadre în repetate rânduri, în speranța că în camera de montaj va putea găsi exact nuanța potrivită în expresia feței actriței.

Josh Saviano – The Wonder Years

Josh Saviano a jucat rolul lui Paul Pfeiffer în serialul The Wonder Years, timp de șase sezoane. Paul este cel mai bun prieten al lui Kevin Arnold (Fred Savage). Serialul se concentrează pe viața lui Kevin.

Paul îi este un prieten loial lui Kevin. Cu toate acestea, cei doi se depărtează în cele din urmă.

Ce s-a întâmplat după: Saviano a decis să se retragă din actorie după The Wonder Years. A rămas departe de show-business, cu excepția unui arc de trei episoade în Law & Order: Special Victims Unit, care a rulat în 2014. Saviano a urmat Universitatea Yale și, la fel ca personajul său de pe micul ecran, a devenit în cele din urmă avocat. Saviano a pus bazele, de asemenea, unei firme de consultanță independentă „concepută exclusiv pentru artiști, animatori, sportivi, influenți și alți creativi”.