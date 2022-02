Top 10 Netflix, filme și seriale: cele mai urmărite producții ale gigantului de streaming, în acest moment

Netflix este, de departe, cel mai apreciat serviciu de streaming din lume. Oricât s-ar chinui competitorii să depășească performanțele acestuia, cel puțin acum, acest lucru pare imposibil de realizat, de vreme ce compania a înregistrat un succes absolut inclusiv la premiile Oscar, unde a primit nominalizări record pentru multe dintre producțiile sale.

Cel mai apreciat film este, în acest moment, „The Power of the Dog”, peliculă în care îi putem vedea pe Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst și Jesse Plemons, în rolurile principale.

Cele mai apreciate lungmetraje de pe Netflix, din ultima perioadă

Din câte se poate observa, cu toate că se pregătește, curând, să părăsească topul Netflix, „Don’t Look Up” încă rezistă cu stoicism în acest clasament. Pe primul loc, așa cum era de așteptat, se află documentarul fenomen, „The Tinder Swindler”, cel care a redefinit modul în care oamenii dornici de dragoste privesc aplicațiile de dating. Ba chiar, Simon Leviev (denumit escrocul de pe Tinder) a cerut să îi fie acordat dreptul la replică, întrucât pretinde că este cât se poate de nevinovat, considerând că documentarul i-ar fi lezat imaginea.

10. „Don’t Look Up”;

9. „The Power of the Dog”;

8. „Faster”;

7. „Dora and the Lost City of Gold”;

6. „Despicable Me”;

5. „Home Team”;

4. „Despicable Me 2”;

3. „13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi”;

2. „Tall Girl 2”;

1. „The Tinder Swindler” – documentar Netflix.

În ceea ce privește serialele sau seriile limitate de pe Netflix, situația stă în felul următor (lista poate fi consultată mai jos). De menționat că „nou-venitul” „Inventing Anna”, de la producătoarea Shonda Rhimes, a reușit, în scurt timp, să se cațăre în topul preferințelor fanilor Netflix.