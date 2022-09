TikTok Now, cea mai nouă aplicație ca să-ți postezi viața pe internet: ce au mai copiat giganții de data asta

În cazul în care nu existau suficiente mijloace de a-ți posta viața pe internet, TikTok Now te ajută enorm să fii ”autentic”. De fapt, aceasta este cea mai recentă clonă de BeReal, o nouă rețea de socializare care face valuri în SUA.

La bază, BeReal pleacă de la premisa că te ajută să ai o identitate online semnificativ mai autentică, față de Facebook, Instagram, TikTok și altele. La o oră fixă, în fiecare zi, primești o notificare pe telefon cu mesajul ”It`s time to BeReal” (Este timpul să fii autentic, adevărat). În acel moment, poți face un clip de 10 secunde sau o fotografie cu telefonul atât cu camera din față, cât și cea din spate. Partea un pic ghidușă este că toți prietenii tăi din BeReal primesc notificarea cu pricina în același timp și, astfel, puteți vedea ce faceți la ora cu pricina, unde sunteți.

Cum a clonat TikTok Now aplicația BeReal

TikTok Now, o nouă aplicație de la creatorii TikTok, a copiat absolut tot ce am detaliat mai sus, cu excepția mesajului din notificarea pe care o primești pe telefon ca să faci poza sau scurtul clip video. ”Time to Now” prin Timpul să Acum, un mesaj care la fel de mult sens și în română și în engleză.

În orice caz, la scurt timp după lansare, cifrele confirmă deja că TikTok Now este un succes teribil. Conform datelor agregate de Sensor Tower, în Africa și Asia de Sud Est, TikTok Now se numără printre cele mai populare aplicații. Este în top 500 aplicații de iPhone în 38 de țări, iar aplicația reușește să facă valuri chiar și în Kenya, Singapore, Mozambic, Madagascar sau Malta.

În orice caz, dacă nu îți place implementarea acestui concept din TikTok Now, stai liniștit că, în curând, vei întâlni aceeași funcționalitate și în Instagram sau Snapchat. Totul se copiază când vine vorba de rețele de socializare.