TikTok face concurență Spotify: vei putea asculta muzică pe platforma de socializare

TikTok a ajutat utilizatorii să descopere atât artiștii muzicali actuali, cât și din trecut, iar acum ar putea începe propriul serviciu de streaming de muzică.

Parent ByteDance a depus o cerere de marcă înregistrată la biroul de brevete și mărci comerciale din SUA pentru „TikTok Music”, conform Insider. Serviciul le-ar permite utilizatorilor „să cumpere, să asculte, să partajeze, să descarce muzică, melodii, albume, versuri, să transmită în direct audio și video, să editeze și să încarce fotografii ca coperta listelor de redare. Dar și să comenteze muzică, melodii și albume”.

O să asculți muzică pe TikTok

ByteDance are deja o aplicație de streaming muzical numită Resso, dar este disponibilă numai în India, Brazilia și Indonezia. Aplicația respectivă are unele dintre caracteristicile menționate în depunerea mărcii comerciale, cum ar fi listele de redare, partajarea de melodii și interacțiunea cu comunitatea. În plus, TikTok redirecționează utilizatorii din Brazilia către melodia completă de pe Resso, după cum notează Insider.

Cererea de marcă a fost depusă mai întâi în Australia și apoi depusă în SUA pe 9 mai. Compania a descris, de asemenea, că ați putea „transmite live programe audio și video interactive media în domeniul divertismentului, modei, sportului și evenimentelor curente”.

Ca referință, piața rețelelor de socializare este una incredibil de dificilă, iar dacă vrei să înțelegi mai bine concurența din acest domeniu agresiv, gândește-te că TikTok a dat deja drumul la concedieri, iar restructurările anunțate sunt la nivel global.

Mai mulți angajați TikTok și-au pierdut locul de muncă în ultima săptămână. Alții au fost rugați să se pregătească pentru o întâlnire cu departamentul de resurse umane, iar pronosticul pentru viitorul lor în companie este de asemenea unui foarte pesimist. Conform datelor obținute de Wired pe subiect, principalul concurent al Facebook trece printr-o restructurare globală. Cel mai mare risc de a părăsi compania se pare că este înregistrat de angajații europeni, iar dacă nu au primit încă o invitație la HR, aceasta ar trebui să vină în următoarele săptămâni.