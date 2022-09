Criza financiară care afectează România în această perioadă a stârnit mai multe discuții în rândul guvernanților care caută soluții pentru a întinde o mână de ajutor celor mai săraci dintre români.

Guvernul pregătește noi vouchere sociale, tichete de masă și alte forme de ajutor financiar pentru români. Acestea își vor face simțite efectele în piață în 2023 și, din nou, vizează persoanele ale căror venituri sunt sub 1500 de lei, în cea mai mare parte, pensionari. În plus, va exista un nou ajutor social care va crește venitul celor cu pensii de sub 1600 de lei până la 2200 de lei. Momentan, este vorba de un proiect, iar particularitățile inițiativei urmează să fie finalizate în următoarele săptămâni, pentru a fi incluse în bugetul României pe 2023.

Vouchere sociale pentru cei cu venituri mai mici de 1500 de lei

România are o inflație de 15%, un record negativ al ultimelor decenii. În această situație, banii românilor s-au devalorizat într-un ritm foarte alert, iar cei mai afectați sunt oamenii cu venituri mici și foarte mici. În această situație, românii cu o pensie mai mică de 1600 de lei, în 2022, vor primi un ajutor unic cu diferența până la 2200 de lei. Acești bani vor veni o singură dată împreună cu pensia.

Tot în stadiu de proiect se află continuarea acordării voucherelor sociale în valoare de 50 de euro sau 250 de lei în 2023. Pentru un total de 1000 de lei, românii cu venituri mai mici de 1500 de lei au primit la fiecare două luni câte 250 de lei sub forma unor tichete de masă pe carduri, banii putând fi utilizați doar în scopul achiziționării de alimente de bază și mese calde. Conform surselor citate de Antena 3, nu este clar dacă aceste vouchere vor fi acordate la fiecare două luni pe parcursul întregului an viitor sau doar de câteva ori. În orice caz, jumătate din banii necesari pentru implementarea acestor măsuri de ajutor social vor veni de la bugetul de stat, cealaltă din fonduri europene.