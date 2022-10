The Simpsons a „reparat” IT, de la Stephen King: programul special de Halloween pe care trebuie să-l vezi

După ce adaptările cinematografice ale filmului IT, după cartea scrisă de Stephen King, au avut mare succes în cinematografe, cei de la The Simpsons au considerat de bun augur să facă o parodie în care, culmea, au reparat ceva ce nu „se lega” în cele mai recente filme.

Practic, creatorii The Simpsons au îmbunătățit intriga în programul special de Halloween, din sezonul 34, Treehouse of Horror, unde au batjocorit filmele de groază, în general.

The Simpsons schimbă dinamica IT

În timp ce IT, din 2017 și continuarea sa din 2019, IT Chapter Two, au captat atenția publicului nișă, filmele nu au reușit să facă triunghiul amoros dintre Bill, Ben și Beverly prea convingător, iar acest lucru nu a trecut neobsevat.

Cel de-al doilea episod din sezonul 34 al The Simpsons, care se concentrează pe Krusty, „Not IT”, a marcat, de asemenea, prima parodie a filmului Treehouse of Horror.

De obicei, The Simpsons își împart programele specialele anuale de Halloween în trei segmente, fiecare dintre ele parodiind câte un film. Cu toate acestea, „Not IT” s-a concentrat exclusiv pe Stephen King și pe IT. Comic Book Guy a jucat rolul lui Bill Denbrough, în timp ce Homer l-a înlocuit pe noul venit din oraș, Ben Hanscom. Povestea „Not IT” a îmbinat cele două intrigi într-o poveste bizară și amuzantă care a îmbunătățit, de fapt, dinamica.

Sezonul 34 din The Simpsons s-a concentrat pe Marge, punând-o în rolul feminin principal și rezolvând o problemă de scenariu a filmelor originale.

În ​​„Not IT”, Bill, în interpretarea lui Comic Books Guy, este conștient de faptul că Homer este îndrăgostit de Marge și face tot posibilul pentru a-i împiedica pe cei doi să se reunească. Minte și pretinde că el a scris poezia. Spre deosebire de parodia făcută de South Park, The Simpsons mimează patosul acestui moment și chiar oferă o scenă surprinzător de înfiorătoare a acestui conflict, mai târziu, când Comic Book Guy aproape îi mărturisește lui Marge, doar pentru a realiza că vorbește cu un Krusto deghizat.

Uciderea lui Comic Book Guy le permite, de asemenea, Simpsonilor să evite una dintre cele mai mari probleme ale It Chapter Two. În It Chapter Two, Richie și Eddie sunt, practic, îndrăgostiți, dar nu sunt capabili să recunoască asta. Cu toate acestea, cea mai recentă parodie The Simpsons se detașează de această poveste, renunțând la relația dintre Eddie și Richie.

Această abordare le-a oferit echivalentelor lui Eddie și Richie, din The Simpsons, un final mai fericit, chiar dacă neconform cu originalul.