The Last of Us devine o franciză completă: ce noutăți pregătesc dezvoltatorii, când ajunge pe TV

Aceasta nu este singura știre despre franciză care a fost dezvăluită.

De parcă ar fi fost nevoie de o confirmare oficială după scurgerea de informații, un remake al The Last Of Us din 2013 va ajunge pe PlayStation 5 pe 2 septembrie. Sony a creat un trailer care arată unele dintre imaginile superbe din The Last of Us Part I și a remarcat că remake-ul vine și pe PC. Pachetul include și excelenta expansiune Left Behind.

Dezvoltatorii au folosit distribuția originală, dar au implementat o nouă inteligență artificială și au reîmprospătat partea de luptă. Efectele și explorarea au fost, de asemenea, îmbunătățite. Echipa valorifică sunetul 3D și declanșatoarele adaptive și feedback-ul haptic ale controlerului DualSense. Vor exista mai multe funcții de accesibilitate decât a avut jocul original, bazându-se pe opțiunile extinse din The Last of Us Part II.

Mai multe detalii vor fi dezvăluite în lunile următoare.

Remake-ul este un joc la preț complet la 70 USD. Dacă optezi pentru ediția Digital Deluxe de 80 USD vei putea debloca elemente și funcții din timp, inclusiv un mod de alergare rapidă, săgeți explozive, skinuri de arme și modificatori pentru crafting și healing rapid. Ediția Firefly de 100 USD include toate aceste bonusuri, precum și o coperta steelbook pentru versiunea fizică și patru numere ale benzii desenate The Last of Us: American Dreams. Există și beneficii și pentru cei care optează pentru precomandă.

Remake, multiplayer și film

Este de mult recunoscut faptul că un joc multiplayer de sine stătător plasat în lumea The Last of Us era în lucru, iar acum Naughty Dog a dezvăluit mai multe detalii despre acesta. Copreședintele studioului, Neil Druckmann, regizorul primelor două jocuri din serie, a prezentat primul concept art la Summer Game Fest.

Druckmann a spus că va fi „la fel de mare ca oricare dintre jocurile noastre single-player pe care le-am făcut și, în anumite privințe, mai mare”. Are propria poveste și o distribuție nouă de personaje, împreună cu un decor proaspăt. Este condusă de o echipă de veterani ai Naughty Dog care au lucrat la serial, precum și la jocurile Uncharted. Mai multe detalii vor fi anunțate anul viitor.

În urma acestui anunț, Druckmann a abordat și viitorul serial The Last of Us de pe HBO. În timp ce o mulțime de fotografii au apărut în ultimul an, el a arătat al doilea poster oficial. Îi arată pe Joel (Pedro Pascal) și (Bella Ramsay) adăpostindu-se. Măriți luminozitatea imaginii, totuși și vei vedea ceva pândind în fundal.

De asemenea, a reieșit că Johnson și Baker, care i-au jucat pe Ellie și Joel în jocuri, vor apărea în serial, dar rolurile lor nu au fost încă dezvăluite. Filmările se vor încheia mâine cu primul sezon. În timp ce serialul este de așteptat să sosească anul viitor, Druckmann a spus că fanii vor auzi mai multe despre el „foarte curând”.