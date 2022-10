Filme numai bune să-ți dea o sperietură ca la carte, de Halloween, pe HBO Max

Cum nu mai e mult până la Halloween, HBO Max s-a pregătit, la rândul său, de sărbătoare. Astfel, rețeaua de streaming ți-a pus la dispoziție o serie de filme perfecte pentru a te face să tremuri de frică în propriul fotoliu.

Dacă zilele trecute îți povesteam despre cele mai bune filme pe care le poți vedea, de Halloween, pe Netflix și, mai apoi, pe Disney+, astăzi a venit rândul să vorbim despre cele mai înfiorătoare filme de pe HBO Max.

Ce poți vedea, în perioada aceasta, pe HBO Max: filmele la care nu ar trebui să te uiți cu lumina stinsă

Și HBO Max deține o colecție impresionantă de filme perfecte pentru această perioadă din an când, conform legendelor, spiritele, fantomele și alte creaturi neomenești ies la plimbare, printre oameni.

Fie că nu l-ai văzut la vremea lui sau vrei să-l revezi, află că Annabelle se află pe lista de filme horror pe care le poți vedea pe HBO Max.

Tot aici, vei putea vedea The Witch, cu Anya Taylor-Joy (actriță pe care o știi deja din The Queen’s Gambit, de la Netflix, sâc!), dar și clasicul din 1986, The Fly (cu nimeni altul decât emblematicul Jeff Goldblum).

Malignant vine de la regizorul The Conjuring și spune povestea unei fete care are viziuni cu oameni care sunt omorâți. Filmul poate fi văzut pe HBO Max, de asemenea.

În cazul în care îți plac horror-urile clasice, rețeaua acoperă și această nișă cu Carnival of Souls, din 1962.

Revenind în prezent, Halloween Kills continuă, într-o oarecare măsură, povestea lui Michael Myers. David Gordon Green încearcă să ducă mai departe moștenirea lui John Carpenter, dar rămâne la latitudinea privitorului dacă reușește.

Japonia este reprezentată de thrillerul House, despre șapte eleve care rămân captive într-o casă de țară și iau o decizie cât se poate de ciudată, în consecință.

Dacă încă nu ai văzut Old, de la M. Night Shyamalan, este cazul să rezolvi problema. Filmul este atât de bun încât, la sfârșit, te vei întreba de ce ți-a luat atât timp să te hotărăști să-l vizionezi. Evident, îl poți vedea pe HBO Max.