The Batman 2 devine, oficial, realitate: ce știm, până acum, despre asta

The Batman a fost, fără niciun dubiu, unul dintre cele mai apreciate filme ale lui 2022, bifând cifre record în sălile de cinema. Așadar, continuarea peliculei nu miră, în acest moment, pe nimeni, de vreme ce scenariul a lăsat loc pentru suficientă interpretare, dar și pentru o continuare firească a poveștii.

Avem o veste bună pentru cei care au apreciat, la cinema, noul The Batman, cu Robbert Pattinson în rol principal. Dacă sperai ca pelicula să aibă parte și de o a doua parte, lucrul acesta nu numai că se va întâmpla cândva, în viitor, însă își va păstra și distribuția din prima parte. De asemenea, regizorul Matt Reeves revine la cârmă; în consecință, ne putem aștepta ca partea a doua să aibă același vibe interesant, exact ca The Batman 1.

The Batman revine cu partea a doua: cine a făcut anunțul, unde

Marele anunț a fost făcut de Warner Brothers la CinemaCon. Conform anunțului, fanii lui Pattinson au toate motivele să sară în sus de bucurie, întrucât actorul lor preferat se va întoarce în costumul lui Batman, cât de curând.

Desigur, nu se știe o dată exactă a noii lansări, întrucât este încă prea devreme pentru asta. Însă, devine suficient faptul că The Batman 2 este, acum, o certitudine.

The Batman a debutat în martie, după câteva întârzieri legate de Covid și a înregistrat cel mai mare debut de box office din 2022 de până acum, cu 134 de milioane de dolari pe plan intern (SUA); până în prezent a câștigat 758 de milioane de dolari, în întreaga lume.

În plus, The Batman a obținut recenzii absolut senzaționale de la fani și critici deopotrivă, mulți lăudând interpretarea „serioasă” a lui Reeves, dar și imaginea întunecată a orașului Gotham. Mai mult, nici interpretarea lui Robert Pattison nu a trecut neoservată, natura dramatică a actorului aducând un plus de valoare peliculei.