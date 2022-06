Țestoasele Ninja vin din nou pe marile ecrane: ce știm până acum despre noul film animat al lui Seth Rogen

Noul film de animație Teenage Mutant Ninja Turtles al lui Seth Rogen va fi primul dintre multiplele proiecte planificate pentru renașterea francizei. Printre o mulțime de jocuri video, serii animate și o miniserie de benzi desenate care îl prezintă pe Michelangelo drept ultima țestoasă ninja în viață, franciza rămâne la fel de populară ca întotdeauna pentru fanii vechi și noi.

Dar Țestoasele nu au fost prezente la box office de la continuarea din 2016 produsă de Michael Bay, Out of the Shadows.

Teenage Mutant Ninja Turtles al lui Seth Rogen se anunță a fi epic

Paramount speră să remedieze absența Țestoaselor din cinematografe cu o renaștere care se întoarce la originile seriei de benzi desenate care a lansat franciza de un miliard de dolari. Această repornire va fi complet animată CG, un stil prezentat ultima dată în filmul TMNT din 2007. În timp ce filmul a primit o primire critică mai puțin binevenită, publicul s-a bucurat mult mai mult, iar Paramount își pariază banii pe producătorul Seth Rogen pentru a conduce următoarea încercare și a atrage aceiași spectatori.

Noul șef al studioului, Brian Robbins, pare încrezător în abordarea lui Rogen și a partenerului său Evan Goldberg față de Țestoasele Ninja. Într-un interviu pentru Variety, el afirmă că producătorii îi vor duce pe eroi înapoi la rădăcinile lor, iar Paramount are in plan să creeze „mai multe filme animate în acest fel”, indicând că filmul va fi primul dintr-o franciză de lungmetraj nouă. El remarcă, de asemenea, că filmul va funcționa pentru fiecare grup demografic și că Paramount s-ar putea întoarce într-o zi la versiunea hibridă pe care a condus-o Bay.

Seth și partenerul său de producție Evan Goldberg au fost alegeri potrivite pentru a satisface gusturile copiilor, generației Z și Millennials.

Dorința lui Rogen de a spune povestea Țestoaselor Ninja în adolescență nu este o informație nouă. Principalul lucru este că palmaresul lui Rogen cu comedii obscure și filme animate care atrag un public mai tânăr îl face deosebit de apt pentru a conduce un film cu Țestoasele, o idee în care Paramount pare să aibă suficientă încredere pentru a se angaja în mai multe filme animate CG.