Teoria bizară a unui astronaut: extratereștrii vin din viitor. Ce sunt, de fapt, călătorii în timp

Astronautul britanic Tim Peake spune că are o teorie interesantă. El a auzit de la piloți care s-au confruntat cu ceea ce guvernul SUA numește „fenomene aeriene inexplicabile” sau UAP că extratereștrii ar fi, de fapt, călători din viitor. Iată cum definește acesta extratereștrii.

Într-un interviu pentru „Good Morning Britain”, Peake a răspuns la întrebările despre UAP-uri – mai bine cunoscute drept obiecte zburătoare neidentificate sau OZN-uri – dăruind gazdelor o teorie deosebit de ciudată pe care a auzit-o.

Astronautul a recunoscut că, după ce a văzut unele dintre videoclipurile UAP ale guvernului SUA, nu crede că acestea prezintă arme secrete.

‘A pilot was talking about potential time travel!’

The US Government has released a report about ‘unexplained aerial phenomena’ that have been seen multiple times.

Tim Peake explains the many theories about what is behind this. pic.twitter.com/b8Lkbxr782

