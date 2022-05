Tatăl care și-a aruncat cei doi copii în barajul Berești din Bacău, găsit de ISU

Bărbatul care și-a înecat cei doi copii în barajul Berești din județul Bacău, a fost găsit de pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Acesta era căutat de câteva zile, după ce a decis că trebuie să moară împreună cu micuții săi, o fetiță de cinci luni și un băiețel de patru ani. Cadavrul se afla chiar în zona în care au pierit copilașii săi, potrivit ISU.

Doi copilași din județul Bacău au murit, duminică, după ce tatăl lor i-a aruncat în lac. Motivul ar fi fost o ceartă cu mama micuților. Femeia (23 de ani) a alertat autoritățile locale, spunând că, după un schimb de replici cu soțul ei, bărbatul de 30 de ani i-a luat pe prichindei, amenințând că se sinucide.

Polițistul sosit la fața locului, la 16 minute după apel, i-a observat pe cei doi copilași în baraj și a sărit după ei în apă. În ciuda manevrelor sale de resuscitare și a ajutorului acordat de medicii de pe ambulanță, micuții nu au mai putut fi salvați.

Potrivit mamei îndoliate, bărbatul ei avea probleme grave de sănătate. Moldoveanul mai fusese internat, în urmă cu aproape două luni, la psihiatrie. Aceasta a dezvăluit că motivul scandalului a fost un apel telefonic. De asemenea, femeia a recunoscut că soțui ei era violent, fiind bătută și amenințată în nenumărate rânduri.

„Ne-am certat de ieri, că am apelat la cineva din greșeală și mi-a zis că am ceva cu persoana aia. Mi-a zis să îmi fac bagajul să plec. Am încercat să îmi adun toate de pe acolo. Azi când a venit acasă m-a întrebat ce face fata, am zis că doarme și m-a luat direct la bătaie. Ne-am certat, m-a bătut, am fugit afară. Mi-a luat fata din casă, fata dormea, mi-a arătat-o, mi-a zis că e ultima oară când o văd, a chemat băiatul după el, l-a băgat în mașină și a plecat.

Știam că e un om nebun, știam că are prostii, dar nu m-am așteptat la asta. Ne-am mai certat, ne-am mai lovit, dar nu într-atât încât să îmi dau seama că îmi omoară copiii. Mi-a zis de fiecare dată că dacă îl mai supăr sau altceva că o să mă bage în mașină cu tot cu copii și ne aruncă. Acum o lună jumate am mai avut probleme și am chemat poliția și l-a luat și a fost internat la psihiatrie”, a declarat mama celor doi copii, la Antena 3.