Tamisa și-a schimbat cursul: motivul îngrijorător pentru care fluviul din centrul Londrei nu mai este cum era

O „insulă” de mărimea a două terenuri de tenis s-a format în Tamisa, ceea ce a făcut ca râul, pe măsură ce curge prin Londra, să-și schimbe cursul.

Miniștrii din Marea Britanie le-au cerut oamenilor să nu mai folosească șervețele umede, iar guvernul ia în considerare interzicerea celor care conțin plastic. Fleur Anderson, un parlamentar laburist, a avertizat că atunci când sunt aruncate în canalizare, șervețelele umede nu se dezintegrează și ajung, în schimb, în Tamisa, al doilea râu ca lungime al Angliei.

„Există o insulă de mărimea a două terenuri de tenis și am fost pe ea; este lângă Podul Hammersmith, de pe Tamisa, și are un metru adâncime sau mai mult în locurile cu șervețele umede. De fapt, a schimbat cursul Tamisei”, a spus Anderson, în timpul unei sesiuni de întrebări despre mediu, hrană și afaceri rurale în Camera Comunelor, potrivit The Times.

Șervețelele umede, aruncate în canalizări, o problemă reală pentru Tamisa

Majoritatea șervețelelor umede sunt fabricate din plastic, care nu se dezintegrează în apă, potrivit organizației de caritate pentru mediu, Thames21. Mai mult, ele se pot descompune în microplastic și pot deteriora viața acvatică și ecosistemul Tamisei, s-a mai subliniat.

Organizația de caritate îndeamnă guvernul să interzică șervețelele umede care conțin plastic și solicită o reglementare care să eticheteze modul în care șervețelele umede ar trebui eliminate. Thames21 documentează gunoiul de plastic care se revarsă pe țărmuri, de-a lungul râului, și a constatat că, în puțin mai puțin de cinci ani, movila a crescut cu 1,4 metri în înălțime.

Anul trecut, voluntarii organizației de caritate din Anglia au strâns peste 27.000 de șervețele, pe parcursul a două zile, într-un alt loc de lângă podul Battersea.

Rebecca Pow, ministru al Mediului, le-a cerut oamenilor să nu mai arunce șervețele în canalizare, după ce le folosesc. Ea a adăugat că guvernul va „veni cu câteva sugestii despre ceea ce ne propunem să facem în scurt timp”.