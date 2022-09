Surpriză pentru fanii FIFA 23: antrenorul și echipa faimoasă care vor apărea în noul joc

Electronic Arts și Warner Brothers Interactive Entertainment, au anunțat introducerea echipei de fotbal AFC Richmond în EA SPORTS FIFA 23.

Astfel, fanii vor avea șansa să preia controlul clubului lor preferat în diverse moduri de joc, precum Career Mode – Manager, Kickoff, Online Friendlies și Online Seasons. O serie de elemente AFC Richmond, precum echipamente, tifos, carduri de Manageri, vor putea fi deblocate în FIFA Ultimate și Pro Clubs.

Ted Lasso, personajul interpretat de Jason Sudeikis, va fi disponibil ca manager al AFC Richmond în Career Mode, iar fanii vor putea coordona echipa AFC Richmond sau altă echipa, din rolul managerului lor favorit. De asemenea, jucătorii își pot crea propriul Manager sau alege un manager licențiat care să conducă AFC Richmod, sau pot crea un jucător și să se alăture echipei AFC Richmond în liga preferată.

„Sunt norocos și totodată complet recunoscător să fi experimentat multe momente speciale în cursul carierei mele, iar această experiență se numără printre cele mai bune,” menționează Jason Sudeikis, câștigător al premiului Emmy.

Ce moduri vor fi disponibile

„Includerea lui Ted Lasso și a întregii echipe AFC Richmond în noua versiune a jocului este, pentru mine și colegii mei, ca fani ai EA SPORTS FIFA, un vis devenit realitate. Actorii și echipa de producție lucrează cu dedicare la acest show și suntem încântați că un număr atât de mare de persoane rezonează cu serialul. Suntem nerăbdători ca fanii să aibă oportunitatea să joace alături de personajele preferate ale AFC Richmond, cu acestea, sau chiar împotriva lor.”

Fanii vor avea posibilitatea de a alege AFC Richmond ca parte a ligii „Rest of The World” în Kick Off, Online Friendlies și Online Seasons, Roy Kent, Jamie Tartt, Sam Obisanya, Dani Rojas, fiind parte a echipei de Greyhounds. Stadionul emblematic al AFC Richmond, Nelson Road, va fi de asemenea inclus în FIFA 23.

„Este incredibil să fii inclus în FIFA. Nu sunt convins că acest lucru va ajuta la risipirea zvonurilor referitoare la CGI, dar merită din plin,” spune Brett Goldstein, câștigătorul premiului Emmy ce îl intepretează pe jucătorul AFC Richmond, Roy Kent. „Sunt nerăbdător să câștig în fața nepotului meu într-un joc în care eu voi fi Roy Kent, iar el Jamie Tartt. Va fi furios.”

FIFA 23 este dezvoltat de EA România și EA Vancouver și va fi disponibil nivel global începând cu 30 septembrie 2022 pentru PlayStation 5, Microsoft Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 și Xbox One.

Precomanda pentru FIFA 23 Ultimate Edition va începe pe 27 septembrie 2022.