Surpriză neplăcută, pentru toți românii: cum sfârșitul pandemiei te va face mai sărac

De doi ani de zile, românii, la fel ca restul suflării de pe Glob, așteaptă ieșirea din criza sanitară care ne tot dă bătăi de cap. Din nefericire, încheierea pandemiei va avea un cost uriaș, pe care fiecare dintre noi va trebui să-l suporte.

Potrivit analiștilor economici, încheierea pandemiei ne va aduce noi scumpiri. Explicația este cât se poate de simplă și a fost oferită de economistul Dragoş Cabat, pentru Adevărul. Expertul susține că, pe măsură ce omenirea iese de sub spectrul crizei sanitare globale, crește și consumul. După cum știm, pe piața liberă, prețurile se stabilesc în funcție de cerere și ofertă. Crescând cererea, cresc și prețurile. Așa se face că mult dorita ieșire din pandemie ne va aduce un nou val de scumpiri.

Pe de altă parte, explică economistul, ne vom confrunta cu scumpiri și din cauza evoluției nefavorabile a prețurilor de pe piețele de energie.

„În primul rând, aceste scumpiri au drept cauza faptul că uşor-uşor ieşim din pandemie. Iar în comparaţie cu perioadele de lockdown de anul trecut începe să crească şi consumul. Doar că acest consum creşte mai repede decât poate face faţă oferta, producţia şi distribuţia produselor fiind puternic afectată de criza cipurilor şi de transport. Cererea mare şi rapidă a consumului a dus la creşterea accelerată a preţurilor.

Pe de altă parte, spune acesta, creşterea preţurilor gazelor naturale are drept cauza îngrijorarea privind schimbările climatice. „La gaze (scumpirea – n. red.) e din cauza îngrijorărilor privind schimbările climatice, îngrijorări care s-au suprapus peste efectele pandemiei. Se renunţă la anumite tipuri de energie şi se promovează altele, inclusiv mixurile de energie verde plus energia fosilă, care devine din ce în ce mai scumpă din cauza preţurilor certificatelor verzi. Aceasta este a doua cauză principală a scumpirilor înregistrate în ultimul an în România”, a explicat Dragoş Cabat.