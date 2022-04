Suedia va depune cererea de aderare la NATO până la mijlocul acestui an

Suedia ar putea depune cererea de aderare la NATO în această vară, invazia din Ucraina declanșând o schimbare fundamentală în opinia publică şi politică în țară cu privire la politicile sale de neutralitate militară. Același lucru ar urma să-l facă și Finlanda. Prim-miniștrii finlandez și suedez au susținut o conferință de presă comună la Stockholm, în care au anunțat că ambele țări reevaluează pozițiile tradiționale de neutralitate. Mai multe detalii, în continuare.

Autoritățile de la Stockholm sunt gata să aplice pentru statutul de membru NATO al Suediei, anunță media suedeze. Autoritățile suedeze intenționează să aplice pentru statutul de membru NATO la finalul lunii iunie.

Premierul Suediei, Magdalena Andersson, va depună o cerere de aderare la NATO la summitul alianței de la Madrid, în luna iunie. Pare-se că războiul din Ucraina a declanşat o schimbare fundamentală în opinia publică şi politică în Suedia, cu privire la politicile sale de nealiniere militară. Amintim că, în Suedia, pozițiile tradiționale de neutralitate au durat pe tot parcursul Războiului Rece.

Finlanda ar urma și ea să adere la NATO, însă premierul Sanna Marin a declarat că nu poate anunța o dată concretă. Ea a precizat, însă, că decizia va fi luată în următoarele săptămâni, nu la câteva luni. Țara condusă de Sauli Niinisto s-a opus vreme îndelungată aderării la NATO, însă opiniile din țară s-au schimbat radical odată cu invazia rusă în Ucraina. Precizăm că Finlanda are o frontiera terestră de 1.340 de kilometri cu Rusia.

De asemenea, sondajele de opinie relevă că ultimele săptămâni au fost marcate de o creştere spectaculoasă a sprijinului populaţiei pentru intrarea Finlandei în Alianţă.

Pe de altă parte, presa suedeză anunță, pe surse, că Magdalena Andersson va depune cererea de aderare la NATO la summitul alianței de la Madrid, din 29 – 30 iunie.

The Times: Finland, Sweden set to join NATO as soon as summer.

Officials are quoted as having said that Russia made a “massive strategic blunder,” as the two countries are forecasted to join the alliance in the coming months.

