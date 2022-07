Succesorul lui Warframe a fost anunțat: ce știm despre Soulframe

Digital Extremes lucrează în sfârșit la un nou proiect.

După aproape un deceniu de lucru la Warframe și mai bine de cinci ani de când și-a anulat cel mai recent proiect, Digital Extremes lucrează la un nou joc.

Studioul a anunțat Soulframe, un MMO free-to-play plasat într-o lume fantastică. În afara unui trailer enigmatic, Digital Extremes a împărtășit doar câteva detalii despre Soulframe.

Într-un interviu pentru The Washington Post, directorul de creație Geoff Crookes a spus că jocul se inspiră din clasicele The NeverEnding Story și prințesa Mononoke a lui Hayao Miyazaki. La fel ca și acesta din urmă, Soulframe va explora ce se întâmplă atunci când oamenii se ciocnesc de lumea naturală. „Ideea în Soulframe este că lumea în sine este puțin supărată pentru ceea ce i s-a făcut, iar terenurile de dedesubt tind să se schimbe pe parcursul zilei”, a spus Crookes pentru The Post. „Deci va exista proceduralism în rețelele de peșteri și crevasele și așa mai departe de sub lume.”

Un anunț așteptat

Din punct de vedere al gameplay-ului, Soulframe se concentrează în primul rând pe luptele corp la corp „lente și grele”. În ciuda faptului că a inclus „Soul” în titlu, Crookes a spus pentru The Post că echipa sa nu și-a propus să creeze un joc Soulslike atunci când au început să lucreze la proiect – deși a devenit imposibil să ignori cea mai recentă capodopera a lui FromSoftware. „Elden Ring a fost absolut subiectul unor conversații – poate legat de camera foto, poate de cât de excelent este ritmul lor de luptă”, a spus co-lederul Soulframe, Steve Sinclair. „Elden Ring a fost absolut fantastic.”

Soulframe nu are încă o dată de lansare și atât Crookes, cât și Sinclair au subliniat că jocul este încă la început de dezvoltare, dar ca și în cazul Warframe, Digital Extremes intenționează să implice comunitatea în procesul de creare.