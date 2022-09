SUA vrea să domine industria: ce decizie a luat, cum afectează lumea

Statele Unite au interzis Nvidiei să vândă unele cipuri într-o parte a lumii.

Noile restricții impuse de guvernul SUA privind capacitatea Nvidia de a vinde cipuri de inteligență artificială clienților chinezi amenință să dea o lovitură grea dezvoltării țării a unei game extinse de tehnologii de ultimă oră.

Compania din Santa Clara, California, a dezvăluit într-un dosar de reglementare săptămâna aceasta că nu mai poate vinde anumite cipuri de ultimă generație în China fără o licență de la Washington.

Aceste acceleratoare AI merg în centrele de date mari pentru a instrui modele AI pentru sarcini precum conducerea autonomă, recunoașterea imaginilor și asistența vocală.

Nvidia deține o cotă de aproape 95% din această piață, conform estimărilor Fubon Securities Investment Services, iar restul este reprezentat de Advanced Micro Devices, o companie de cipuri din SUA care este obligată de aceleași restricții la export.

Fără acces la echipamentul lor, giganții tehnologici care se bazează pe fermele mari de servere pentru a dezvolta totul, de la mașini electrice și cu auto-conducere până la servicii sociale și cloud, vor fi dezavantajați în fața concurenței internaționale.

„Aceasta este realitatea noului Război Rece și restricțiile mai ample la export sunt parte integrantă din aceasta”, a spus Amir Anvarzadeh de la Asymmetric Advisors.

„Restricțiile la export se vor extinde și vor avea impact asupra semiconductorilor, AI, sistemelor autonome și biotehnologiei.”

Creșterea restricțiilor comerciale, pe care Washingtonul nu a semnalat că le ia în considerare înainte de a le impune, se adaugă sancțiunilor și limitelor existente asupra exporturilor de echipamente pentru fabricarea cipurilor către China.

Firmelor chineze de semiconductori li se interzice deja accesul la cele mai avansate echipamente de litografie de la ASML Holding din Țările de Jos și echipamente de ultimă oră de la furnizori americani, inclusiv Lam Research.

Noul Război Rece

Recentul act CHIPS din SUA îi obligă pe producătorii globali de cipuri să aleagă în mod eficient între a investi în SUA și China.

Acum, când Washingtonul limitează și accesul la produsele AI, a creat un alt punct de blocare pentru expansiunea tehnologică a Beijingului, în timp ce lucrează la creșterea propriei capacități interne de semiconductori.

Șeful unuia dintre cei mai importanți producători de vehicule electrice din China a condamnat rapid restricțiile.

Măsurile vor „aduce o provocare pentru antrenamentul în cloud al condusului autonom”, a declarat He Xiaopeng, CEO-ul XPeng, pe contul său WeChat.

Nvidia este lider în furnizarea de hardware pentru conducerea autonomă – atât pentru dezvoltarea algoritmilor în fermele de servere masive, cât și pentru furnizarea procesoarelor de bord pentru ca mașinile să fie conștiente de împrejurimile lor.

Washington a declarat pentru Nvidia că noile borduri sunt concepute pentru a împiedica utilizarea echipamentelor AI avansate sau deturnate în scopuri militare de către China sau Rusia.

În iunie a acestui an, think tank-ul The Center for Security and Emerging Technology din Washington, DC a declarat că aproape toate cele 97 de cipuri AI din înregistrările publice de achiziții militare chineze între aprilie și noiembrie 2020 au fost proiectate de companiile americane Nvidia, Intel, Microsemi sau Xilinx, care acum face parte din AMD.

Totuși, greul impactului va fi resimțit de Nvidia însăși și de cele mai mari firme de tehnologie din China, cum ar fi Alibaba Group și Tencent, care sunt cei mai apropiați rivali ai serviciilor cloud din SUA de la AWS de la Amazon, Google Cloud de la Alphabet și Azure de la Microsoft.

Guvernul chinez se opune restricțiilor SUA privind exporturile de cipuri către țară, deoarece mișcarea aduce atingere drepturilor și intereselor legitime atât ale companiilor chineze, cât și ale companiilor americane, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Comerțului din China, Shu Jueting, într-un briefing de joi, ca răspuns la o întrebare despre dezvăluirea Nvidia.

China îndeamnă SUA să oprească imediat această practică și să trateze echitabil companiile din toate țările, a spus el.