SUA afirmă că Rusia ar putea lansa un atac chimic în Ucraina. Ce presupune acest lucru

Casa Albă avertizează că Rusia ar putea lansa un atac cu arme chimice sau biologice în Ucraina, astfel că „ar trebui să fim cu toții atenți“. O evaluare a oficialilor occidentali arată că acest atac ar urma să fie „înfiorător“. Când ar putea fi lansat și care este motivul pentru care Occidentul crede că Rusia ar putea recurge la folosirea armelor chimice asupra Kievului, precum și ce sunt acestea afli în continuare.

SUA: Rusia ar putea lansa un atac chimic la Kiev

Occidentul are „îngrijorări serioase“ cu privire la așa-zisul plan al lui Vladimir Putin de a folosi arme chimice în cucericrea Kievului. Miercuri, 9 martie, oficiali occidentali au avertizat cu privire la riscul ca liderul de la Moscova să ceară folosirea armelor chimice asupra capitalei ucrainene.

Oficialii de la Casa Albă atenționează că Rusia este din ce în ce mai „disperată“, putând recurge la atacuri cu arme chimice împotriva civililor, zilele următoare.

Pe baza unei evaluări, oficialii susțin că un „atac înfiorător“ asupra Kievului ar putea fi lansat în vreme ce forțele ruse încearcă să depășească problemele logistice care, aparent, au afectat trupele care se îndreptau spre capitala Ucrainei.

Western officials warning they have „good reason to be concerned about the possible use of non conventional weapons” – ie chemical and biological – by Russia in Ukraine — Dan Sabbagh (@dansabbagh) March 9, 2022

„Cred că avem motive întemeiate să fim îngrijorați de posibila utilizare a armelor neconvenționale, parțial din cauza a ceea ce am văzut că s-a întâmplat în alte teatre de război. Așa cum am menționat mai devreme, de exemplu, ceea ce am văzut în Siria, parțial pentru că am văzut un pic de pregătire a scenei pentru asta în afirmațiile false care apar, precum și în alte indicii. Este o îngrijorare serioasă pentru noi“, a declarat presei un oficial occidental, potrivit The Guardian.

Western officials to journalists: We have serious concern” that Vladimir Putin could order chemical weapons to be used on Ukraine’s capital — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 9, 2022

Ce presupune acest lucru

Marea Britanie mai afirmă că ministrul rus al Apărării a confirmat utilizarea de armament TOS-1A, care folosește rachete termobarice, în Ucraina. Pentru prima dată, oficialul rus a recunoscut și că printre militarii implicați în invazia din Ucraina se numără și recruți.

În ceea ce privește afirmațiile Rusiei despre laboratoarele de arme biologice ale SUA și dezvoltarea armelor chimice în Ucraina, secretarul de presă, Jen Psaki, suține că sunt „absurde“. Ea numește aceste afirmații false „un truc evident“ pentru a încerca (Rusia) să justifice alte atacuri premeditate, neprovocate din Ucraina.

Potrivit oficialilor occidentali, riscul ca Rusia să folosească arme neconvenționale în războiul din Ucraina este destul de mare. Aceștia susțin că acest lucru se datorează parțial a ceea ce au putut vedea în alte locuri în care Rusia a fost implicată, în special în Siria (Atacul chimic de la Khan Shaykhun – 4 aprilie 2017), unde armele chimice au fost folosite de aliații săi, notează BBC.

„Ar trebui să fim cu toții cu băgare de seamă în ceea ce privește faptul că Rusia ar putea folosi arme chimice sau biologice în Ucraina“, a spus doamna Psaki.

De menționat că armele chimice sunt arme de distrugere în masă ce conțin substanțe chimice toxice care pot cauza moartea sau incapacitatea permanentă ori temporară la om sau la animale. Armele chimice se referă, de asemenea, la munițiile și dispozitivele sau orice echipamente concepute special pentru a fi utilizate în răspândirea acestor toxine.

Având în vedere efectul pe care îl produc asupra organismului uman, agenții chimici de luptă se împart în: agenți toxici, agenți paralizanți și agenți psihochimici.