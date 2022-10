Structurile misterioase care ar dezvălui adevăratul leagăn al civilizației umane

Cărțile de istorie ne spun că navigatorii portughezi au găsit insulele Azore nelocuite în mijlocul Atlanticului la începutul anilor 1400.

Dar unele construcții interesante sugerează că oamenii au ocupat această zonă cu mult înainte.

O echipă internațională de cercetători a găsit dovezi că oamenii trăiau pe insulele din arhipelagul Azore cu aproximativ 700 de ani mai devreme decât au arătat dovezile anterioare. În lucrarea lor, publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences, grupul descrie studiul lor asupra miezurilor de sedimente prelevate din lacuri de pe unele dintre insulele din arhipelag.

Din cauza absenței altor dovezi, istoricii au crezut că oamenii au ajuns pentru prima dată în Azore în 1427, când marinarul portughez Diogo de Silves a aterizat pe insula Santa Maria. La scurt timp după aceea, alții din Portugalia au sosit și au făcut din arhipelag casa lor. În acest nou efort, cercetătorii au găsit dovezi că oamenii trăiau pe unele dintre insulele din Azore cu aproximativ 700 de ani mai devreme.

Descoperire surprinzătoare

Căutând să afle mai multe despre istoria Insulelor Azore, cercetătorii au început să colecteze mostre de sedimente din mai multe lacuri de pe insule și să le studieze pentru a vedea ce ar putea dezvălui. Probele de sedimente pot servi ca dovezi istorice, deoarece materialul din aer care cade la suprafața unui lac și apoi pe fundul lacului este acoperit de noi straturi de sedimente pe măsură ce trece timpul.

Analiza miezurilor de sedimente a arătat o creștere a 5-beta-stigmasterolului într-un strat de miez datat într-o perioadă cuprinsă între 700 CE și 850 CE, prelevat din Lacul Peixinho. Compusul se găsește de obicei în fecalele animalelor, cum ar fi vacile și oile – niciuna dintre acestea nu a trăit în Azore înainte de sosirea oamenilor. Ei au văzut, de asemenea, creșteri ale particulelor de cărbune (sugerând că ardeau incendii mari) împreună cu o scufundare în polenul arborilor nativi.

Descoperirile sugerează că cineva a ars pădurea pentru a oferi mai mult teren pentru animale. Cercetătorii au găsit dovezi similare în nucleele luate din Lacul Caldeirão, care se află pe o altă insulă, deși a apărut aproximativ un secol mai târziu. Și au găsit dovezi ale raigrasului neindigen în sedimentele luate dintr-un lac de pe o a treia insulă.

Descoperirile prezintă dovezi puternice că oamenii locuiesc în arhipelagul cu sute de ani înainte de sosirea portughezilor. Cercetătorii susțin că probabil că ar fi fost navigatori nordici, remarcându-și realizările în navigarea în sus și în jos pe coastele multor părți ale Europei. scrie BBC.