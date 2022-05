Star Trek: Picard a reparat o greșeală veche, de 30 de ani, din era TNG. Cum a reușit asta în numai câteva secunde

Una din imaginile finale ale sezonului 2 din Star Trek: Picard corectează o greșeală făcută în Star Trek: The Next Generation, acum mai bine de 30 de ani.

Capitolul final al aventurii din secolul 21 a lui Jean-Luc Picard este plin de surprize: The Borg sunt acum mult mai prietenoși și dispuși să colaboreze, Rios a încalcă regulile 1, 2 și 3 ale călătoriei în timp, iar la final îl vedem pe Wesley Crusher, preț de câteva secunde.

Interpretat de Wil Wheaton, Wesley Crusher părăsește inițial Enterprise-D pentru a călători în timp și spațiu, alături de The Traveler. Wheaton s-a întors, ulterior, în Star Trek: Nemesis, din 2002, purtând uniforma Starfleet, dar Star Trek: Picard sezonul 2 dezvăluie că Wesley Crusher și-a reluat călătoria transcendentală și a devenit un gardian al spațiului și al timpului, trimițând supraveghetori precum Tallinn, spre exemplu, pentru a proteja evenimente cheie din istorie.

Star Trek: Picard a reparat greșeli, însă l-a readus, de asemenea, pe Wil Wheaton în franciză

Nu este o exagerare să spun că Wesley Crusher este unul dintre cele mai importante personaje din serialul Star Trek: The Next Generation. Personajul interpretat de Wil Wheaton a atras multe reacții în timpul primelor sezoane TNG. Reacțiile respective erau îndreptate în mod nedrept către Wheaton, totuși, de vreme ce problema reală era, de fapt, modul în care era scris și prezentat personajul Wesley.

Deși a plecat, la un moment dat, din Star Trek: The Next Generation, Wil Wheaton a revenit recent în franciză, prezentând, de asemenea, The Ready Room, show-ul în care se vorbește despre Picard și aventurile sale recente.

Capitolul final al Star Trek: Picard, sezonul 2, ni-l arată, de asemenea, pe Wheaton revenind, chiar dacă numai pentru câteva secunde. Nicio scenă nu poate șterge complet erorile făcute de Star Trek: The Next Generation, dar cameo-ul lui Wheaton în Star Trek: Picard face cu siguranță un pas imens în această direcție.

Întoarcerea lui Wesley Crusher pune pe pauză ipoteza din Star Trek: Nemesis, în care se presupunea că tânărul controversat și-ar fi reluat cariera în Starfleet. Star Trek: Picard remediază această eroare, restabilind semnificația mistică a lui Wesley Crusher.