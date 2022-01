„Spider-Man: No Way Home”, în topul celor mai apreciate filme din toate timpurile: ce loc ocupă

Cu toate că se știa, încă de la început, că „Spider-Man: No Way Home” nu va trece neobservat, cu siguranță nimeni nu se aștepta ca pelicula să bată atâtea recorduri greu de egalat.

Cu fiecare săptămână care trece, aflăm că noul „Spider-Man” se cațără din ce în ce mai sus, în topul preferințelor fanilor săi.

„Spider-Man: No Way Home” a reușit să intre în top 12, cele mai apreciate filme ale tuturor timpurilor, din toată lumea

În mod cert, atunci când vorbim despre această peliculă, vorbim despre un record absolut și despre faptul că filmul va rămâne în istoria cinematografiei. Dacă săptămâna trecută vorbeam despre recorduri uimitoare, prezentul aduce și mai multe vești bune pentru producție. Tocmai a reușit să se înscrie pe bine-meritat loc 12, în topul celor mai apreciate filme ale tuturor timpurilor, la nivel internațional.

La doar trei săptămâni de la lansare, „Peter Parker” a reușit să monopolizeze piața, înregistrând încasări de peste 1,37 miliarde de dolari – o sumă deloc mică.

Mai mult, acesta a devenit cel mai apreciat film american, peste hotarele țării. Spre exemplu, de săptămâna trecută, încasările în Marea Britanie au crescut cu un procent de 25%, ajungând la 92,4 milioane. În Mexic, „Spider-Man: No Way Home” a fost, de asemenea, „pe val”, încasând 64,9 milioane de dolari. Nici francezii nu au putut sta departe de sălile de cinematograf, așadar au plătit 8,1 milioane de dolari ca să vizioneze aventurile lui Spider-Man.

Alte realizări de acest fel au fost înregistrate în Coreea de Sud (7,2 milioane de dolari), în Germania (4,5 milioane de dolari), în Australia (4,4 milioane de dolari), în Indonezia (3,4 milioane de dolari), în Brazilia (3,1 milioane de dolari), în Rusia (3 milioane de dolari) și în India (2,2 milioane de dolari). În plus, pelicula a primit apreciere și în țara noastră, lipsa restricțiilor dure, ale ultimei perioade, favorizând frecvența cu care românii au mers la film, în cinematografe. Mulți dintre aceștia au ales, așa cum este lesne de înțeles, „Spider-Man: No Way Home”.

În plus, producția a atras atenția inclusiv premiilor Oscar.