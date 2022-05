Decizie interesantă luată de Sony: ce se întâmplă cu PlayStation Plus

Sony îi împiedică pe utilizatori să cumpere ani de zile de acces la noul nivel PS Plus Premium la preț redus.

Sony a împiedicat temporar membrii actuali PlayStation Plus și PlayStation Now să-și extindă abonamentele în timp ce se pregătește să le combine în noul PS Plus. Este o încercare clară de a împiedica utilizatorii să obțină ani de acces la cel mai înalt nivel al serviciului actualizat la preț redus.

Când Sony a anunțat noile planuri luna trecută, a spus că membrii PlayStation Now vor avea abonamentul convertit la PS Plus Premium pentru aceeași perioadă de timp. Acest nivel al serviciului va include beneficiile PS Plus actuale și 400 de titluri PS4 și PS5 de la nivelul mediu, precum și sute de jocuri din generațiile anterioare și streaming în cloud pe PS4, PS5 și PC.

Sony a clarificat săptămâna aceasta că, dacă un utilizator are atât abonamentul PS Plus, cât și PS Now activ atunci când noul serviciu se lansează în săptămânile următoare, va avea acces la PS Plus Premium pentru cel mai lung dintre cei doi termeni înainte de a fi nevoit să reînnoiască abonamentul.

Cu alte cuvinte, dacă ți-au mai rămas șapte ani din planul tău PS Plus după ce ai acumulat abonamente de un an, dar ai luat recent un abonament PS Now de 12 luni, ai avea șapte ani de acces la PS Plus Premium la un cost suplimentar semnificativ redus după schimbare.

Noul serviciu

Sony și-a actualizat secțiunea de întrebări frecvente PS Plus pentru a reține că abonații actuali ai PS Plus și PS Now nu pot valorifica codurile de voucher să își extindă abonamentele pentru moment. Ei vor putea să le răscumpere din nou atunci când fie abonamentul lor actual expiră, fie noul serviciu PS Plus este disponibil în regiunea lor – oricare dintre acestea se întâmplă mai întâi. Ca atare, compania a împiedicat oamenii să profite de lacuna PS Plus Premium.

„În timp ce ne pregătim să lansăm noul serviciu de abonament PlayStation Plus, lucrăm în culise pentru a face tranziția cât mai lină posibil pentru toți membrii noștri existenți”, a spus Sony. „Ca parte a acestei lucrări, am dezactivat temporar stivuirea abonamentelor pentru clienții existenți până după lansare.”

Dacă ai un voucher nevalorificat, acesta se va converti acum într-o perioadă de timp echivalentă cu valoarea sa monetară. Deci, dacă ești în prezent abonat și ai un cod PS Plus sau PS Now de o lună aflat undeva într-un sertar, acesta se poate converti într-o lună de acces PS Plus Essential sau 17 zile de acces PS Plus Premium. Sony a publicat o diagramă de conversie care detaliază cum funcționează toate acestea.

Serviciul PS Plus reînnoit este programat să fie lansat pe unele piețe asiatice pe 23 mai, Japonia pe 1 iunie, America pe 13 iunie și Europa pe 22 iunie.