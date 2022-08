Sony plănuiește alte filme: Days Gone poate ajunge pe micile ecrane

Sony este mulțumit de performanța filmelor de joc după Uncharted.

Publicația de puls din industria cinematografică Deadline raportează că o adaptare a lui Days Gone este în lucru la studioul PlayStation Productions de la Sony, cu un nume destul de puțin probabil în jurul rolului principal Deacon St. John.

Starul Outlander, Sam Heughan, de fapt, și sincer, pot vedea decizia de casting din punctul de vedere al unei persoane care face filme, dar nici nu-l văd pe musculosul iubitor scoțian în rolul anti-eroului motociclist din zona de Nord-Vest al Pacificului, care străbate apocalipsa zombie.

Despre ce este Days Gone

„Un motociclist haiduc care plutește prin lumea post-apocalipsă din nord-vestul american este o premisă ucigașă, iar Days Gone o îndeplinește uneori”, a spus pcgamer în recenzia sa, care a luat o medie de 63. Nu este excepțional, dar nu groaznic. Oricum ar fi, a fost o lucrare impresionantă de la Bend Studios, care fusese trimisă în iadul spinoff-ului PS Vita Uncharted încă din zilele sale Siphon Filter.

În ciuda acestui fapt, Days Gone a fost un succes imens pentru efortul Sony de a pune jocuri PlayStation pe PC și a vândut aproximativ 9 milioane de copii pe toate platformele. Deci ce știm? Știm că ți-a plăcut motociclistul și ți-a plăcut când a împușcat zombi, chiar dacă nu a fost un joc grozav în concluzie. Ceea ce a avut a fost o atmosferă bună, de care au nevoie filmele bune – poate că va străluci mai tare acolo.

Presupusa adaptare va fi scrisă de Sheldon Turner, care a scris comedia Up in the Air și a lucrat la X-Men: First Class. Se presupune că scenariul va fi „o baladă de dragoste pentru filmele cu motociclete”. Easy Rider ar fi fost mult mai picant cu sfârșitul lumii pe fundal.

Pe de altă parte, poate obținem ceva cu adevărat din câmpul stâng. Poate că vorbim mai degrabă ca The Motorcycle Diaries, dar cu mutanți canibali. Vă vom ține la curent.