Sony a bătut palma cu echipa de producție a lui Ridley Scott: filmul „Gravity Rush”, realizat după jocul video

În acest ritm, ne putem aștepta la știri despre un serial Sackboy în orice zi. Sony pare hotărât să transforme fiecare proprietate de joc pe care a pus mâna vreodată într-un film sau un serial. PlayStation Productions are o grămadă de proiecte în lucru, iar cel mai recent, potrivit Deadline, este un film Gravity Rush.

Filmul se va baza pe jocul PlayStation Vita din 2012 cu același nume al Team Gravity de la Japan Studio (titlul a fost remasterizat ulterior pentru PlayStation 4). Mai exact, joci rolul lui Kat, o amnezică care poate manipula gravitația pentru a traversa o lume deschisă într-un mod inedit. Kat își folosește puterile pentru a-i proteja pe locuitorii din Hekseville de furtunile gravitaționale și de monștri. Ca referință, o continuare a fost lansată pe PS4 în 2017.

Sony are planuri mari în cinematografie

Se pare că compania de producție a lui Ridley Scott, Scott Free Productions, lucrează la noul film. De asemenea, Emily Jerome, scriitoarea viitorului thriller Panopticon, lucrează la scenario, iar Anna Mastro, care a regizat filmul Disney+ Secret Society of Second Born Royals și episoadele multor seriale notabile, este regizorul peliculei.

Proiectul Gravity Rush subliniază cât de serios este Sony în ceea ce privește extinderea gamei sale de jocuri în domeniul filmului și al televiziunii. În cele din urmă, a lansat un film Uncharted la începutul acestui an și, în weekend, a reieșit că un film Days Gone este în dezvoltare. Acestea se adaugă seriilor bazate pe jocurile Twisted Metal, God of War și Horizon, precum și viitoarelor filme Gran Turismo și Ghost of Tsushima.

În sfârșit, dar nu în ultimul rând, o un serial bazat pe The Last of Us se va lansa pe HBO anul viitor. Rețeaua a lansat duminică primele imagini din serial. The Last of Us Day se apropie cu pași repezi și probabil că nu va trebui să așteptăm mult pentru un trailer complet.