Sony are planuri mari pentru PC: ce venituri speră să obțină în viitorul apropiat

Sony a lansat recent un briefing pe segmentul de afaceri pentru acționari cu titlul grandios, PlayStation: The Road to Profitable Transformation.

Între declarații, PS5 ar fi „cea mai mare platformă” de la Sony.

„Creșterea exponențială va fi susținută de titlurile PC dincolo de FY22”, arată, deasupra unui grafic cu bare cu valoarea pe trei ani a vânzărilor nete pe PC. Acesta arată că în anul financiar 2020 Sony a făcut 35 de milioane de dolari din vânzările de PC-uri, un număr care a crescut la 80 de milioane de dolari în anul financiar 2021, care tocmai s-a încheiat pe 31 martie. Predicția pentru anul financiar 2022 este un alt salt masiv, până la 300 de milioane de dolari în vânzări nete pe PC.

În sprijinul acestui lucru este un grafic care arată succesul a trei jocuri, foste exclusivități PlayStation, care au ajuns în cele din urmă pe PC, care subliniază cât de câștigător a fost Horizon Zero Dawn. Veniturile sale până în prezent de 60 de milioane de dolari îl plasează cu mult înaintea lui God of War, la 26,2 milioane de dolari, și la Days Gone, la 22,7 milioane de dolari.

Cum se așteaptă Sony să câștige acești 300 de milioane de dolari

Editura Playstation PC înființată în 2021 are o singură lansare anunțată în portofoliu, și aceasta este Uncharted: Legacy of Thieves Collection care va avea loc anul acesta.

Este prea devreme pentru a fi entuziasmat de posibilitatea unui val de porturi pentru PC pentru jocuri precum Bloodborne, Spider-Man, Ghost of Tsushima și The Last of Us?

Ei bine, da. Derulând înapoi cu două pagini în acel briefing și privind segmentul de afaceri, acesta arată planul Sony pentru „Un portofoliu mai divers de la prima parte”. Ceea ce se traduce este reprezentat de un grafic care proiectează numărul de jocuri live pe care Sony se așteaptă să le aibă, cu un total actual de unul, MLB The Show 2022, care va crește la trei în anul următor.

Strategia ar putea conta pe Destiny 2, deoarece Sony este în prezent în proces de achiziționa Bungie într-o afacere de 3,6 miliarde de dolari. Chiar și așa, asta mai lasă loc pentru cel puțin încă un joc live-service încă neanunțat și este greu de imaginat că Sony lasă bani pe masă fără a-i aduce pe PC. Acele 300 de milioane de dolari ar putea include atât un joc live-service neanunțat, grămada de bani pe care Bungie o aduce din microtranzacțiile Destiny 2, cât și poate chiar noul jocul dezvoltat de Bungie, despre care CEO-ul Pete Parsons a vorbit în 2019.

Următoarea prezentare Sony State of Play este de așteptat să fie difuzată în timpul E3 2022. Orice s-ar întâmpla, așteptați-vă să fie anunțat cel puțin ceva legat de computer. Și poate vom auzi despre unul dintre multiplele jocuri Silent Hill care ar trebui să fie în dezvoltare, având în vedere că zvonurile au legat în mod persistent jocul de PlayStation.