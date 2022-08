Soluția simplă la criza energetică globală, în opinia lui Elon Musk: ”Țările ar trebui să crească producția...”

Pe lângă faptul că este cel mai bogat om din lume, Elon Musk este și unul dintre cei mai influenți atunci când vine vorba de soluții tehnice la probleme globale. Din acest motiv, cele mai noi recomandări ale CEO-ului Tesla și SpaceX au fost luat foarte în serios.

Elon Musk este unul dintre cei mai vocali oameni de pe internet și unul ale cărui afirmații sunt analizate cu foarte mare atenție atât de fanii săi, cât și de cercetători sau analiști politici. Deși este greu să deslușești de fiecare dată interesele ascunse din spatele cuvintelor sale, atunci când nu pare să aibă un câștig direct sau indirect din ceea ce spune, postările sale din mediul online sunt și mai interesante.

Countries should be increasing nuclear power generation! It is insane from a national security standpoint & bad for the environment to shut them down.

— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022