Soluția pentru un posibil impact al unui asteroid: un sistem de deviere a asteroizilor, gata până în 2025

Există o glumă veche că dinozaurii au dispărut doar pentru că nu au dezvoltat o agenție spațială. Implicația, desigur, este că, spre deosebire de strămoșii noștri reptilieni, noi, oamenii, am putea să ne salvăm de o lovitură iminentă a unui asteroid pe Pământ, având în vedere cele șase decenii și jumătate de experiență în zborurile spațiale.

Dar adevărul este că, deși am realizat lucruri uimitoare de când Sputnik a început era spațială în 1957, până acum s-a depus foarte puțin efort în dezvoltarea tehnologiilor de deviere a asteroizilor. Suntem îngrozitor de lipsiți de experiență în acest domeniu și, în afară de dramatizările de la Hollywood, nu ne-am pus încă la încercare capacitățile. Dar asta e pe cale să se schimbe, conform Universe Today.

Wu Yanhua, șeful adjunct al Administrației Naționale a Spațiului Chinei (CNSA), a anunțat săptămâna trecută că intenționează să efectueze un test de deviere a asteroizilor încă din 2025 – parte a unui sistem mai mare de monitorizare și apărare a asteroizilor care CNSA se află în stadiile incipiente de dezvoltare. Sistemul de monitorizare va consta atât din instrumente terestre, cât și din spațiu, utilizate pentru catalogarea obiectelor din apropierea Pământului care pot reprezenta o amenințare.

Sistemele de monitorizare sunt deosebit de importante deoarece cu cât observi mai devreme un asteroid care vine, cu atât este mai ușor să îl deviezi. Un asteroid îndepărtat ar putea avea nevoie doar de o atingere minoră pentru a-l redirecționa sufficient, pentru a rata Pământul – cu cât un asteroid este văzut mai târziu, cu atât va fi mai dificil să-și schimbe cursul.

Cum se deviază un asteroid

De acum, așadar, poți dormi bine știind că agențiile spațiale din întreaga lume au construit deja sisteme robuste de monitorizare a asteroizilor și au catalogat mii de obiecte ale Sistemului Solar. Niciuna dintre ele nu reprezintă o amenințare realistă în timpul vieții noastre (în prezent, obiectul cu cel mai mare risc, cunoscut sub numele de 2010 RF12, are o șansă de 4,8% de a avea un impact pe Pământ în 2095. Acest asteroid de 7 metri ar provoca o minge de foc asemănătoare meteorului Chelyabinsk din 2013). Totuși, s-ar putea să fie mai multe pe care nu le-am văzut încă, așa că noul proiect de monitorizare al CNSA este un plus binevenit.

Noul program de monitorizare al CNSA va fi asociat cu un efort ingineresc de a proiecta și construi o rachetă de mare forță care poate transporta un impactor cinetic: o sarcină utilă concepută pentru a lovi un asteroid cu suficientă forță pentru a-și schimba orbita. Asteroidul țintă pe care intenționează să testeze impactorul este, deocamdată, neanunțat.

NASA și ESA fac, de asemenea, primii pași către dezvoltarea capacităților cinetice de apărare împotriva asteroizilor. Misiunea DART a NASA, lansată în noiembrie anul trecut, va încerca să schimbe orbita lui Dimorphos, o lună minusculă care înconjoară asteroidul Didymos, lovindu-se în Lună cu viteză mare.