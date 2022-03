Soldații ruși expuși radiaților de la Cernobîl, transportați la un spital din Belarus

Mai mulți soldați ruși au fost duși la spital, după ce ar fi fost expuși radiațiilor de la Cernobîl, transmite presa ucraineană. La un spital din Belarus ar fi ajuns 7 autobuze cu militari ruși care ar avea sindromul iradierii acute. Potrivit Reuters, care citează surse din rândul unor lucrători din zonă, forțele lui Putin au trecut cu blindatele printr-o zonă extrem de toxică numită „Pădurea Roșie“ când au cucerit zona. Mai multe detalii, în continuare.

Șapte autobuze cu soldați ruși care ar fi fost expuși radiațiilor în zona din jurul centralei nucleare de la Cernobîl au ajuns la un spital din Belarus, notează Visegrad 24, care citează agenția ucraineană de presă Unian. Militarii ruși ar avea sindromul iradierii acute.

De asemenea, Reuters a transmis marți, citând surse din rândul unor lucrători din zonă, că trupele ruse care au capturat zona din jurul centralei nucleare de la Cernobîl au trecut cu blindatele printr-o zonă extrem de toxică, numită „Pădurea Roșie“, ridicând nori de praf radioactiv.

Sursele au declarat pentru Reuters că soldații ruși din convoi nu ar fi folosit niciun echipament anti-radiații. Un angajat de la Cernobîl a catalogat acest gest ca „sinucigaș“ pentru soldați, întrucât praful radioactiv pe care l-au inhalat le-ar putea provoca boli grave.

Cei doi bărbați ucraineni care au vorbit pentru sursa citată erau de serviciu când tancurile rusești au intrat, pe 24 februarie, în Cernobîl, preluând controlul asupra fostei centrale, unde personalul încă se ocupă de depozitarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și de supravegherea sitului.

Ambii lucrători au susținut că au văzut tancuri rusești și alte vehicule blindate deplasându-se prin Pădurea Roșie – partea cea mai contaminată a zonei din jurul Cernobîlului, aflată la aproximativ 100 km nord de Kiev.

