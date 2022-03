Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică se află în Ucraina, pentru a verifica securitatea centralelor nucleare

Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a ajuns în Ucraina pentru a asigura securitatea și siguranţa centralelor nucleare ucrainene. Acesta urmează să ofere asistență tehnică urgentă, inclusiv prin trimiterea de experți în puncte cheie, cu scopul de a evita riscul unui accident. Mai multe detalii, în continuare.

Directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a ajuns astăzi în Ucraina, țara invadată de ruși, în vederea unor discuții cu oficiali guvernamentali de rang înalt cu privire la asigurarea securității și siguranței siturilor nucleare ale țării, transmite BBC.

Șeful AIEA urmează să ofere asistență tehnică urgentă, inclusiv prin trimiterea de experți în puncte cheie, pentru a evita riscul producerii unui accident.

În zonele de conflict, au existat temeri cu privire la siguranța instalațiilor nucleare, mai ales după ce, la începutul lunii martie, un incendiu a izbucnit la centrala nucleară din Zaporijia, după bombardamentele rusești din apropierea instalației.

Just crossed the border into #Ukraine to start @IAEAorg‘s mission to ensure the safety and security of the country’s nuclear facilities. We must act now to help prevent the danger of a nuclear accident. https://t.co/kKHJHIeGYV pic.twitter.com/mB5w7pL7ji

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 29, 2022