Situație gravă la Institutul Clinic Fundeni. Spitalul rămâne fără apă caldă cel puțin o săptămână

Bolnavii de cancer internați la Institutul Clinic Fundeni din Capitală mai au un chin de îndurat. Cel mai mare spital de oncologie din România rămâne fără apă caldă pentru cel puţin o săptămână. Cauza ar fi lucrările pe care compania Termoenergetica le efectuează la o conductă de termoficare din zona unității medicale.

Probleme la Institutul Clinic Fundeni

Situație delicată la Spitalul Fundeni din Sectorul 2 al Capitalei. Institutul rămâne fără apă caldă cel puțin o săptămână. Compania Municipală Termoenergetica București S.A. a anunțat că, luni, 23 mai, încep lucrări de reparații a conductei primare cu diametrul de 600 mm, cu o vechime de aproape patru decenii.

Spitalul nu va avea apă caldă cel puțin o săptămână

Reparațiile, esențiale pentru funcționarea normală a sistemului de termoficare în sezonul viitor de încălzire, vor fi realizate în perimetrul delimitat de Parcurile Plumbuita și Motodrom și Șoseaua Fundeni.

Încă din cursul acestei dimineți, în zonă au fost începute manevrele tehnice de golire a conductei stricate, urmate de intervențiile pentru reparații. După finalizarea tuturor lucrărilor, urmează operațiunile de umplere a tronsonului de conductă.

Echipele CMTEB au început reparațiile

La fața locului se află dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție, care lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute în teren. Este important de precizat faptul că echipele CMTEB vor lucra simultan în mai multe puncte din rețea, scopul fiind ca, pe măsură ce se vor remedia avariile, punctele termice să fie repuse în funcțiune mai repede decât termenul estimat.

Peste 70.000 de români se internează aici

An de an, în Institutul Clinic Fundeni din București se internează peste 70.000 de persoane. Spitalul efectuează peste 300.000 de consultații și 3.000.000 de analize. Fondată în anul 1959, unitatea spitalicească are o veche tradiție în patologia dificilă cardio-vasculară, hepatică, renală, digestivă, hematologică etc.

Rezultate remarcabile

Multe din realizările de la Fundeni sunt rezultatul colaborării cu alte instituții medicale din țară și din străinătate. Spiritul de colaborare este, de altfel, o caracteristică a spitalului. În ultimii ani, remarcabile au fost realizările în domeniul transplantului hepatic (singura unitate medicală din Româna care efectuează această tehnică medicală) și al transplantului renal (prima unitate medicală din țară care a aplicat tehnica de tratament).