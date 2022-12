Singurul loc de pe Pământ unde locuitorii vor întineri brusc în 2023. Obiceiul vechi de sute de ani folosit de zeci de milioane de oameni

Coreea de Sud și Taiwan sunt singurele două locuri din Asia care păstrează metoda tradițională chineză de numărare a vârstei și, ca atare, toți cetățenii lor sunt cu un an sau chiar doi ani mai în vârstă decât ar fi oriunde în lume.

Cu toate acestea, acest lucru se va schimba în Coreea de Sud anul viitor, după ce Adunarea Națională a aprobat o serie de legi care vor uniformiza vârstele populației țării cu sistemul internațional la fiecare nivel oficial.

Noua legislație, care a fost aprobată la 8 decembrie, va încerca să regularizeze vârstele tuturor sud-coreenilor din punct de vedere judiciar și administrativ în conformitate cu sistemul internațional, eliminând totodată metoda tradițională care este încă folosită de unele departamente guvernamentale.

Scopul măsurii, care a fost una dintre promisiunile de campanie ale președintelui Yoon Suk-yeol, este de a reduce discrepanțele judiciare și de a elimina costurile pentru stat care decurg din utilizarea a trei sisteme diferite de calcul al vârstei.

Modelul ciudat de calcul al vârstei

Din 1962, metoda oficială folosită în mod legal și administrativ în Coreea de Sud este sistemul internațional, care se bazează pe data nașterii unei persoane și adaugă un an la vârsta acesteia de fiecare dată când își sărbătorește ziua de naștere.

Cu toate acestea, în contexte informale, majoritatea sud-coreenilor folosesc vârsta lor „coreeană”, care poate fi cu un an sau doi mai mare decât vârsta lor „internațională”. Conform acestui sistem, copiii au un an de la naștere și, la fiecare 1 ianuarie, la vârsta lor se adaugă încă un an. Astfel, un copil născut în Coreea de Sud la 31 decembrie va avea deja doi ani în ziua următoare.

Pentru a încurca și mai mult lucrurile, în unele zone administrative se folosește vârsta „anuală”, care este un amestec de vârstă coreeană și vârstă internațională. Conform acestui sistem, se consideră că bebelușii se nasc la vârsta de zero ani, dar la vârsta lor se adaugă un an la 1 ianuarie în fiecare an. Acest sistem este utilizat în aplicarea unor legi precum serviciul militar obligatoriu, învățământul primar și secundar și stabilirea vârstei legale pentru consumul de alcool și fumat. Începând cu iunie 2023, pe hârtie, acest sistem va înceta să mai existe.

Originile acestui obicei datează de sute de ani, din China Antică, de unde tradiția s-a extins și în alte țări de tradiție confucianistă. El este menținut și astăzi în Taiwan, unde fiecare cetățean adaugă automat un an la vârsta sa la 1 ianuarie. Coreea de Nord a renunțat la acest sistem cu zeci de ani în urmă în sfera oficială, deși mulți nord-coreeni continuă să îl folosească în mod informal atunci când vorbesc despre vârsta lor.

Decizia Adunării Naționale vine în urma unei lungi dezbateri privind confuzia socială generată de utilizarea mai multor sisteme. Deși legile țării stabilesc ce metodă de calcul al vârstei se aplică în fiecare circumstanță, mulți sud-coreeni nu sunt foarte familiarizați cu nuanțele și există o abundență de calculatoare online de vârstă pentru a-i ajuta pe cetățeni să își determine vârsta în scopuri birocratice.

„Este o bătaie de cap atunci când călătorim în străinătate sau când trebuie să solicităm documente din alte țări, așa că eu cred că este o schimbare foarte pozitivă”, spune Li Hui Rim, în vârstă de 25 de ani, care a studiat în China și este acum implicată în interese de afaceri între cele două țări.

„Oamenii încep conversațiile întrebând câți ani are interlocutorul”

„Deși deocamdată este doar pentru procedurile oficiale, sper că în cele din urmă o vom adopta la toate nivelurile.”

Într-un sondaj realizat în septembrie de Ministerul Legislației guvernamentale, 80% dintre respondenți au declarat că sunt în favoarea unificării sistemului de calcul al vârstei.

Președintele Yoon, care a preluat mandatul în luna mai, a declarat în timpul cursei electorale că sistemul trebuie schimbat după ce au apărut probleme în timpul campaniei de vaccinare Covid-19: unii sud-coreeni nu au primit o doză de rapel deși aveau vârsta „internațională”, deoarece nu au putut furniza documente valabile care să dovedească vârsta lor „coreeană”.

Deși 86% dintre respondenți au declarat că, în cursul vieții lor de zi cu zi, preferă să folosească vârsta de la data nașterii, experții în sociologie consideră că un obicei atât de înrădăcinat va fi greu de schimbat peste noapte.

Societatea sud-coreeană este extrem de ierarhizată, până într-acolo încât, pentru a te adresa corect unui interlocutor în coreeană, trebuie să cunoști vârsta și statutul social al acestuia.