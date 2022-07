Și magnații plâng câteodată. Cine e compania care făcea teancuri de bani, dar pentru care azi a început declinul

În fiecare criză economică sau situație financiară dificilă, există oameni și companii care se dezvoltă, dar mai ales avem parte de eșecuri. Momentele pe care le trăim acum nu fac excepție de la această regulă nescrisă a vieții.

Astfel, asistăm la povești de succes, ale unor afaceri sau persoane private ce reușesc să evolueze financiar, într-un context extrem de dificil, dar și la imperii care se destramă. Referindu-ne la cea de-a doua categorie de situații, putem aborda ca exemplu ceea ce se întâmplă acum cu cei de la Alphabet, compania-mamă a Google.

Au apus vremurile în care banii nu erau o problemă

Cele mai recente rezultate financiare indică faptul că s-au înregistrat cifre sub așteptările formulate anterior. Conform raportului trimestrial, creșterea veniturilor a încetinit la 13% în trimestrul al doilea, de la 62% anul trecut.

Cei din cadrul companiei găsesc și câteva justificări ale acestor eșecuri financiare, invocând, de exemplu, aprecierea dolarului. Totodată, se vorbește și despre efectele pandemiei de coronavirus asupra cererii, ce ar înregistra un declin.

Nu în ultimul rând, o altă cauză la care se face referire în raport este reprezentată de înrăutățirea condițiilor pe piața de PC-uri.

Directorul financiar Ruth Porat a declarat, într-un interviu acordat CNBC, faptul că fluctuațiile valutare date de întărirea dolarului au redus cu 3,7 puncte procentuale creșterea veniturilor.

Totuși, există și giganți tech ce înregistrează profituri peste așteptări. De exemplu, cei de la Microsoft se bucură de o creștere cu 19% a profitului în 2022, față de exercițiul financiar precedent, de anul trecut. Compania a reușit să înregistreze, în exercițiul fiscal de anul acesta, un profit impresionant, de peste 72,7 miliarde dolari. Conform raportului financiar al companiei, încasările s-au majorat cu circa 18%, până la aproape 198,3 miliarde. Totodată, compania are o cotă de piață din ce în ce mai mare și o cerere care se consolidează.

„Într-un context dinamic, am avut o cerere solidă, am câștigat cotă de piață și am crescut implicarea clienților cu platforma noastră în cloud”, a declarat, într-un comunicat, directorul financiar al companiei, Amy Hood.