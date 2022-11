Seria Xiaomi 12T vine cu MEGA reduceri de până la 500 de lei de Black Friday 2022 [P]

Avem vești excelente pentru voi! Lansate în urmă cu doar o lună, flagship-urile de toamnă din Seria Xiaomi 12T au intrat în campania de reduceri de Black Friday, care se va desfășura în perioada 11-16 noiembrie 2022. Vei găsi aceste telefoane performante la prețuri bune, dar și alte produse inteligente pe Mi-Home.ro, în Xiaomi Store Sun Plaza București, pe eMAG și Altex, parteneri oficiali Xiaomi în România.

Seria Xiaomi 12T are două modele extrem de interesante, cu specificații de top, pornind de la sistemul de camere până la ecrane, procesoare și capabilități de încărcare rapidă. Pe lângă cele două modele ale seriei, respectiv Xiaomi 12T Pro și Xiaomi 12T, compania a anunțat și alte oferte tentante pentru produsele de pe piața din România.

Xiaomi 12T și Xiaomi 12T Pro – prețuri de la 2.499 lei de Black Friday

Așadar, vorbim din nou despre Xiaomi 12T și Xiaomi 12T Pro, la puțin peste o lună de la momentul în care cele două flagship-uri au intrat pe piețele internaționale, inclusiv în România. De data aceasta, avem parte de MEGA reduceri pentru dispozitivele lansate sub sloganul #MakeMomentsMega. Iată la ce prețuri recomandate de vânzare și în ce magazine le puteți găsi de Black Friday, între 11 și 16 noiembrie:

Xiaomi 12T, în varianta de stocare 8GB+128GB – 2.499 lei – ofertă disponibilă pe Mi-Home.ro și eMAG;

Xiaomi 12T Pro, în varianta de stocare 12GB+256GB – 3.599 lei – ofertă disponibilă pe Mi-Home.ro și eMAG;

Xiaomi 12T Pro, în varianta de stocare 8GB+256GB – 3.349 lei – ofertă disponibilă pe Mi-Home.ro și eMAG.

Ce este impresionant la ele? Începem cu Xiaomi 12T Pro, primul telefon al companiei dotat cu sistemul imagistic de 200MP. Combinația dintre elementele hardware și software joacă un rol important. Xiaomi vine cu algoritmi avansați dezvoltați intern, ceea ce oferă trei beneficii majore pentru utilizatorii Xiaomi 12T Pro. Acestea sunt o claritate fără precedent a imaginilor, capabilități avansate în lumina slabă și un focus rapid.

Mai mulți pixeli înseamnă fotografii mai mari. Cu cât acestea sunt mai mari, cu atât sunt mai detaliate. Imaginile surprinse cu senzorul de 200 MP conțin de 16 ori mai multă informație, în comparație cu cele la 12 MP și de patru ori mai multă informație decât cele la 50 MP. Mai multă informație echivalează cu mai multe detalii ale culorilor și liniilor. Cu un senzor mare, pixeli mari obținuți prin binning și diafragma extinsă, s-a trecut la încorporarea Night Mode și Ultra night video prin folosirea algoritmilor camerei dezvoltați intern de Xiaomi. Fotografiile sunt clare chiar și în condiții de luminozitate redusă. De asemenea, Xiaomi 12T Pro vine și cu capabilități de focalizare noi, datorită funcției Xiaomi ProFocus, asigură fotografii portret ultra-clare, filmează Full 8K, în timp ce funcția Xiaomi ProCut face crop automat al unei imagini de 200 MP în până la 5 fotografii diferite, centrate pe detalii distincte în compoziții și rate de contrast ideale.

Display-ul AMOLED de 6.67″ CrystalRes asigură o rezoluție de 1220P. Ecranul poate afișa peste 68 de miliarde de culori, iar funcția AdaptiveSync 120Hz îi permite lui Xiaomi 12T Pro să își ajusteze automat rata de refresh de la 30Hz la 120Hz, în funcție de conținutul vizionat. Xiaomi 12T Pro este dotat cu cel mai avansat procesor – Snapdragon 8+ Gen 1. Controlul termic este excelent, deoarece e susținut de un sistem îmbunătățit de disipare a căldurii. Cu o baterie de 5,000mAh și tehnologia de încărcare prin fir 120W Xiaomi HyperCharge, telefonul oferă unul dintre cele mai bune combo-uri baterie / capabilități de încărcare la nivel global.

Diferențe între Xiaomi 12T Pro și Xiaomi 12T

Xiaomi 12T este, de asemenea, un telefon performant. Singurele diferențe dintre acesta și modelul Pro sunt la nivel de camere și procesor. Xiaomi 12T are un setup triplu de camere compus din: o cameră pro de 108MP cu unghi larg, o cameră ultra-wide de 8MP și o cameră macro de 2MP. Calitatea imaginilor este excelentă, indiferent de condițiile de utilizare. Momentele Mega pot fi surprinse datorită sistemului imagistic profesional al Xiaomi 12T, asistat de OIS pentru imagini rapide, stabile și foarte curate. De asemenea, camera are capabilități avansate pe timp de noapte, printre care Night Mode și Ultra Night Video.

Xiaomi 12T are un procesor MediaTek Dimensity 8100-Ultra dezvoltat pe procesul de 5nm TSMC. Acest chipset asigură filmări Ultra Night Video și culori mai realiste ale display-ului. Procesorul a primit un upgrade major, cu o structură nouă GPU, care mărește cu 30% performanțele și eficiența de consum. De asemenea, asigură viteze mai mari la toate capitolele.

Reduceri la telefoanele Redmi de Black Friday 2022

Telefoanele din seriile Redmi Note au fost de-a lungul anilor foarte apreciate de utilizatorii din întreaga lume, inclusiv din România, în special pentru raportul calitate-preț excelent. De Black Friday, Xiaomi vine cu reduceri consistente la modelul Redmi Note 11S, după cum urmează:

Redmi Note 11S, în varianta de stocare 6GB+64GB – 1.149 lei – ofertă disponibilă pe Mi-Home.ro și Altex;

Redmi Note 11S, în varianta de stocare 6GB+128GB – 1.199 lei – ofertă disponibilă pe Mi-Home.ro și Altex.

Redmi Note 11S are un setup triplu de camere, cu o principală de 108MP, un ecran mare și luminos AMOLED, cu rată de refresh de 90Hz și oferă încărcare rapidă, la 33W. Procesorul MediaTek Helio G96 asigură performanțe stabile și un consum de energie redus, în timpul utilizării, indiferent de aplicație sau jocuri.

Surpriza Redmi A1 – doar 449 de lei de Black Friday 2022

Cel mai accesibil telefon Redmi al momentului este Redmi A1, care va costa doar 449 de lei de Black Friday – ofertă disponibilă pe Mi-Home.ro și eMAG. Experiențele de vizionare pe acest model rămân unele de nivel destul de bun, datorită ecranului mare de 6.52” capabil să redea conținut HD+. De asemenea, camera de 8MP asigură fotografii portret de calitate și oferă diverse funcții inteligente, precum time-lapse. Redmi A1 are o baterie de 5.000mAh ce rezistă fără probleme pe parcursul întregii zile și încărcător de 10W, foarte important, inclus în cutie.

Seria Mi-Robot Vacuum-Mop 2, în promoția Xiaomi Black Friday din România

Promoțiile Xiaomi de Black Friday nu se rezumă doar la telefoane inteligente. Seria de aspiratoare robot Mi Robot Vacuum-Mop 2 se găsește la prețuri avantajoase, în perioada 11-16 noiembrie 2022.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite – 699,99 lei – ofertă disponibilă pe Mi-Home.ro;

Mi Robot Vacuum-Mop 2 – 899,99 lei – ofertă disponibilă pe Mi-Home.ro;

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro – 1.299,99 lei – ofertă disponibilă pe Mi-Home.ro

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro poate curăța cu ușurință o suprafață de peste 150 de metri pătrați la o singură încărcare. Este printrele cele mai puternice aspiratoare robot de pe piață și vine cu un mop cu vibrații și microfibre, conceput pentru a îndepărta petele dificile, dar și un sistem performant de navigație cu laser LDS. Mi Robot Vacuum-Mop 2 are o putere de 2.700 Pa, patru niveluri de aspirare și un rezervor de colectare de 550 ml. Poate funcționa până la 110 minute, în modul standard. Și cel mai accesibil model, Mi Robot Vacuum Mop-2 Lite, este dotat cu 25 de senzori de înaltă precizie. Are o putere de 2.200 Pa și un design slim, cu o înălțime de numai 81,3 mm. Rezervorul său de colectare are o capacitate de 450 ml, iar cel pentru apă este acționat electronic, are 3 niveluri de umplere și asigură o ștergere uniformă a podelelor.