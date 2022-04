Serghei Lavrov, noi declarații despre războiul din Ucraina: „Este rezultatul direct al voinţei SUA de a guverna şi domina lumea“

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că dorința Occidentului de a conduce lumea este de vină pentru războiul din Ucraina. Omul lui Vladimir Putin este de părere că situația actuală din țara invadată de ruși este cauzată de SUA, care vor să conducă și să domine mapamondul.

Dorinţa Americii de a guverna lumea este responsabilă pentru situaţia din Ucraina, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat publicaţiei India Today.

Potrivit ministrului rus de Externe, următoarea fază a acţiunii militare a Rusiei în Ucraina „începe”.

În luna martie, oficialul rus a descris furnizarea de arme de către Occident către Ucraina ca fiind „periculoasă” și a susținut, de asemenea, că maternitatea bombardată la Mariupol a fost folosită drept bază de naționaliștii ucraineni, fără a furniza dovezi. Tot atunci, omul lui Vladimir Putin a repetat afirmațiile Moscovei că Rusia încearcă să scape Ucraina de „naziști”. Lavrov a mai spus că Rusia nu intenționează să atace nicio altă țară.

Și ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, acuză SUA și țările occidentale că „fac tot posibilul pentru a întârzia operaţiunea specială” din Ucraina. De asemenea, a mai dezvăluit că armata rusă este pe drumul cel bun în ceea ce privește eliberarea separatiștilor din Donețk și Lugansk.

