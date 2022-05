Serghei Lavrov, discurs acid la adresa Uniunii Europene. Declarația, întreruptă de un păun: ”E agresivă și belicoasă, un apendice al NATO”

Serghei Lavrov face acuzații la adresa Uniunii Europene. Ministrul rus de Externe spune că UE a devenit un factor ”agresiv și belicos” și o ia pe urma NATO în ceea ce privește poziția Alianței cu privire la invazia Rusiei asupra Ucrainei.

Pe de altă parte, Lavrov e de părere că ”dorinţa Kievului de a deveni membru al Uniunii Europene nu este nevinovată”. Această informație a fost întreruptă de țipătul unui păun.

Russia’s Lavrov accuses the EU of becoming ‘aggressive’: Russia’s Foreign Minister Sergei Lavrov accuses the European Union of ambitions beyond the European continent, arguing it has become aggressive and that it has become „NATO’s appendage”. pic.twitter.com/XibFMOHLkv

