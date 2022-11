Serghei Lavrov, de urgență la spital după ce a ajuns la summit-ul G20. MAE rus neagă informația

Ministrul de externe al lui Putin, Serghei Lavrov, a fost transportat de urgență la spital după ce a ajuns la summitul G20. Oficialii locali au declarat că Lavrov primește tratament pentru o afecțiune cardiacă, într-o evoluție șocantă care vine cu doar câteva ore înainte ca oficialul de la Kremlin să fie confruntat de liderii mondiali în legătură cu acțiunile Rusiei în Ucraina.

Se crede că acesta a fost externat din spitalul Sanglah din Denpasar la scurt timp după ce trei personalități medicale și guvernamentale au confirmat că Lavrov a fost tratat în Bali.

Cu toate acestea, știrea a fost respinsă de Kremlin ca fiind un raport „fals” despre cea mai cunoscută figură a țării la summitul mondial.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a declarat în legătură cu situația.

Aceasta a postat și un videoclip pe Twitter menit să contrazică știrea.

Lavrov a afirmat că rapoartele fac parte dintr-un „fel de joc” pe care l-a pus pe seama presei occidentale.

Wayan Koster, guvernatorul din Bali, a declarat că Lavrov a fost „returnat imediat” după ce a intrat în instituție pentru un „control”.

