Serghei Lavrov acuză NATO că vrea să continue războiul din Ucraina, prin ajutorul oferit

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ieri că deciziile Occidentului de a înarma Ucraina înseamnă că Alianța își dorește ca războiul să continue, a informat agenția de presă RIA. Oficialul rus a mai spus, totodată, că NATO îndeamnă Kievul să folosească forța împotriva teritoriilor separatiste pro-ruse din estul țării. Mai multe detalii, în continuare.

Ministrul de Externe al Rusiei a declarat joi că deciziile occidentale de a înarma țara condusă de Volodimir Zelenski se traduc prin faptul că NATO își dorește continuarea războiului, relatează Reuters.

Potrivit oficialului rus, angajamentele Alianței de a-și menține sprijinul pentru „regimul de la Kiev“ arată că NATO nu vrea ca operațiunea militară din Ucraina să se încheie.

Lavrov a mai declarat, de asemenea, că deciziile Occidentului referitoare la Ucraina încurajează Kievul să folosească forța împotriva teritoriilor separatiste pro-ruse din estul Ucrainei, iar acum culeg o recoltă groaznică. Anterior, Moscova a acuzat că oamenii din enclavele separatiste se confruntă cu „genocid“.

Reacția Rusiei vine după ce secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, al cărui mandat a fost prelungit ieri cu încă un an din cauza războiului din Ucraina, a anunțat, la finalul summit-ului extraordinar de la Bruxelles, că aliații au convenit să ofere sprijin logistic Ucrainei, inclusiv prin livrarea de echipamente de apărare și detectare a armelor nucleare și chimice.

În cadrul reuniunii extraordinare a NATO de ieri, liderii Alianței au decis să trimită 40.000 de soldați pe flancul estic, împreună cu mijloace aeriene și navale, precum și înființarea a patru grupuri de luptă multinaționale suplimentare în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia.

„Vom continua să luăm toate măsurile necesare pentru a proteja și pentru a apăra securitatea populațiilor noastre și fiecare centimetru din teritoriul aliat. Angajamentul nostru față de articolul 5 din Tratatul de la Washington este de fier.

Ca răspuns la acțiunile Rusiei, am activat planurile de apărare ale NATO, am desfășurat elemente ale Forței de Răspuns NATO și am plasat 40.000 de soldați pe flancul nostru estic, împreună cu mijloace aeriene și navale importante, sub comanda directă a NATO, susținută de dislocarea națională a Aliaților.

De asemenea, înființăm patru grupuri de luptă multinaționale suplimentare în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia“, se arată în declarația adoptată la finalul summitului NATO.