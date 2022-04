Secretarul general al NATO nu dă curs amenințărilor lui Putin. Jens Stoltenberg a anunțat că Finlanda şi Suedia ar putea să intre în NATO rapid dacă ele decid să solicite statutul de membru al Alianţei Nord-Atlantice.

”Dacă ele decid să solicite (intrarea în NATO – n.r.), Finlanda şi Suedia vor fi primite cu căldură şi mă aştept ca procesul să se desfăşoare rapid”, a declarat Stoltenberg la Bruxelles, în timpul unei întâlniri cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Stoltenberg spune că intenţionează să discute cât mai curând cu preşedintele Finlandei. Acesta se arată încrezător și spune pot fi găsite soluţii pentru perioada interimară cuprinsă între data depunerii cererii de aderare şi cea a încheierii procesului de ratificare în parlamentele celor 30 de state membre NATO.

Kremlinul amenință că va lansa arme hipersonice şi nucleare în exclava sa Kaliningrad – aflată între Polonia şi Lituania – dacă cele două țări decid să adere la Alianţa Nord-Atlantică.

Pe de altă parte, Finlanda și Suedia sunt asociate cu Alianţa Nord-Atlantică de la jumătatea anilor ’90 prin intermediului programului ‘Parteneriat pentru Pace’.

De altfel, Finlanda a omis o lungă perioadă de timp pentru aderarea la NATO, însă amenințările care sunt la graniță generate de invazia rușilor în Ucraina a făcut ca țara nordică să ia o hotărâre drastică, mai ales că frontiera terestră cu Rusia este de aproape 1.400 de kilometri. Pe de altă parte, potrivit rezultatelor unor sondaje, se pare că în ultima perioadă a fost o creștere masivă a sprijinului populaţiei pentru intrarea Finlandei în Alianţă.

Președintele SUA declara în urmă cu o lună că Vladimir Putin a vrut să dezbine NATO „încă de la început” pentru că i-ar fi fost mai ușor să se lupte cu 30 de țări separate decât unite. Joe Biden a reiterat că Alianța Nord-Atlantică nu a fost niciodată mai unită decât este acum.

„M-am întâlnit cu Vladimir Putin în noiembrie și decembrie și am avut o conferință în Elveția la acea vreme și a fost la fel de clar pentru mine precum a fost pentru voi că intențiile lui erau foarte diferite de unele benigne. Unul dintre lucrurile pe care a încercat să le facă, obiectivul lui predominant, și am vorbit despre asta de peste un an și jumătate, este să demonstreze că democrațiile nu pot funcționa în secolul 21, pentru că lucrurile se mișcă atât de rapid, necesită un consens și este prea dificil să obții un consens iar autocrațiile vor domina.

Chiar am pierdut mai multe state democratice, sunt mai puține acum decât erau acum 10 ani.Lucrul pe care Putin a vrut să-l facă de la început, o spun de când eram vicepreședinte al SUA, este să dezbine NATO. Ar prefera să confrunte 30 de state independente, decât 30 de țări unite. Nu e o glumă. Sunt foarte serios”, a spus Joe Biden, la sosirea la Consiliul European.