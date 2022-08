Secretarul de stat Cristian Vasilcoiu, luat cu salvarea de la Guvern. A leșinat în timpul ședinței

Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu, a leșinat, miercuri, în timpul ședinței de Guvern, fiind ulterior testat pozitiv la COVID. Oficialul a fost dus cu salvarea la Institutul Matei Balș. Potrivit spuselor lui, are frisoane, dureri de cap și respiră greu. În mesajul postat pe rețelele sociale, politicianul i-a mulțumit ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, pentru grijă și reacție.

Cristian Vasilcoiu, care a participat la ședința de Guvern, a transmis că este infectat cu noul coronavirus. Medicii l-au testat după ce secretarului de stat în Ministerul Muncii i s-a făcut rău, fiind chemată o ambulanță.

Secretarul de stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Cristian Vasilcoiu, a speriat Guvernul, după ce i s-a făcut rău în ședința de astăzi. După incident, acesta a fost depistat pozitiv cu Sars-Cov-2. Cel care i-a acordat primul ajutor a fost chiar ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, martor la leșinul politicianului.

Aflat sub supravegherea medicilor de la Matei Balș, social-democratul a revenit pe Facebook, unde a făcut o serie de precizări despre starea lui de sănătate. Are simptome precum amețeli, frisoane, dureri de cap și respirație grea. În continuare, Vasilcoiu a precizat că a purtat mască de protecție, este vaccinat și a mai avut COVID-19, mărturisind că forma de boală de care a suferit nu a fost una uşoară.

„Dragi prieteni și colegi, unii dintre voi știți deja, alții aflați acum: azi m-am ‘prelins’ puțin în timpul ședinței de Guvern, apoi am avut un episod de ‘brake dance’ fără să vreau. Îi mulțumesc lui Alexandru Rafila pentru reacția rapidă și pentru că a avut grijă de mine, până a ajuns ambulanța, care m-a dus la Matei Balș. Da, medicii au depistat că am Covid și le mulțumesc pentru mobilizare. Am putine amețeli, frisoane, dureri de cap, respir ca peștele, dar nu mor”, a spus Cristian Vasilcoiu.

„Da, am purtat mască, dar îmi cer scuze față de colegii din minister, Guvern și partid și le mulțumesc pentru mesaje și susținere. Am anunțat pe toată lumea cu care m-am întâlnit recent. Sunt vaccinat, am mai avut Covid, nu am trecut chiar ușor prin el, se pare că nici acum. Ne vedem luni, că nu scapă nimeni de mine așa ușor”, a conchis politicianul.