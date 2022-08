Se umplu de bani profesorii care dau meditații sau ANAF „le înflorește”: ceva e cusut cu ață albă

Știm cu toții faptul că, atunci când părinții își doresc rezultate școlare mai bune de la copiii lor, apelează la meditații.

Meditațiile, de la un profesor la altul, de la un oraș la altul și, desigur, în funcție de nivelul pentru care care se realizează pregătirea, costă mai mult sau mai puțin. Cert este că nu toți profesorii își declară veniturile către Fisc, așa cum prevede legislația și nu își achită, în consecință, obligațiile, prejudiciind astfel bugetul public.

“Nu de acest an este obligativitatea oricărei persoane, indiferent de profesie, de a depune declarația de venit. A fost dintotdeauna această obligație. Nu am spus niciodată că fac controale la profesorii care dau meditații și nici nu am făcut controale la profesorii care fac meditații. În schimb, sunt profesori care, așa cum am încercat noi să facem o campanie de informare și educare, pentru că de fapt asta fost, un proiect pe fonduri europene care a început la sfârșitul anului 2020 și s-a terminat în mai 2022, pentru mai multe profesii, nu doar profesori, dar au fost situații în care într-adevăr acest gen de persoane profesori care dau meditații și s-au autorizat (n. red prin înființare de PFA)”, spunea, de curând, șeful Fiscului, Lucian Heiuș.