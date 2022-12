În ultimele săptămâni, au ajuns în piață mai multe informații contradictorii legate de majorarea pensiilor din România și, mai ales, în legătură cu asigurarea fondurilor necesare pentru astfel de măsuri. Din acest motiv, premierul a venit cu câteva mențiuni importante în weekend.

Într-o perioadă în care românii sunt din ce în ce mai stresați când vine vorba de plata facturilor la energie electrică și gaze naturale, pensionarii au primit o mână de ajutor prin promisiunea legată de majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023, la care se vor adăuga mai multe tipuri de ajutoare sociale.

Ce se întâmplă cu punctul de pensie în România

”Acum, știți foarte bine că de la preluarea guvernării am convenit în coaliție să mărim punctul de pensie. A fost mărit pentru prima dată în ianuarie. Iată că la sfârșit de an ne pregătim să îl mărim pentru a doua oară și este cea mai consistentă mărire a punctului de pensie pe care a făcut-o vreun guvern”, a afirmat în weekend Nicolae Ciucă pe marginea majorării ce urmează să fie implementată de la 1 ianuarie 2023.

Dincolo de lucrurile care sunt deja bătute în cuie, premierul a insistat pe următoarele majorări ce vor avea loc de acum înainte pentru pensionari.

”Nu mai vorbim de faptul că se întâmplă de două ori într-un an. De ce? Pentru că, am spus-o și o susțin în continuare, nu trebuie ca cei care sunt cei mai vulnerabili, în special pensionarii, să suporte această povară a creșterii prețurilor și a tuturor efectelor cauzate de inflația care până în acest moment putem să spunem că s-a stabilizat și sperăm ca începând de anul viitor, prin măsurile pe care le-am luat, să descrească ușor, puțin câte puțin”, a mai precizat prim-ministrul.

Detaliul cel mai important din discursul șefului Guvernului a vizat însă faptul există bani pentru materializarea tuturor ajutoarelor legiferate în ultimele săptămâni.

”Revenind la mărirea punctului de pensie și la salariul minim, eu cred că aici este un motiv în plus să subliniem și să ne bucurăm că avem acești bani, avem bani, pentru că am avut creștere economică, am avut bugetul, am avut venituri mai mari la buget și în felul acesta, am spus foarte clar de la bun început că nu trebuie să ne jucăm deloc cu așteptările și cu emoția oamenilor și trebuie să avem oleacă de răbdare, să avem cifrele de la Ministerul Finanțelor pe masă, ca să putem să le transmitem oamenilor realitatea: oameni buni, atât putem. Şi în acest context, afirm cu toată responsabilitatea că în momentul de față am putut să mărim punctul de pensie cu 12,5%, asta înseamnă că, sigur, în cifre, 1784, se rotunjește, va fi 1785 – este o creștere de 199 de lei a punctului de pensie”, a concluzionat Nicolae Ciucă.

Când intră ajutorul social pentru facturile la energie