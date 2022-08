Se întâmplă cu facturile la energie ale românilor, nu se mai poate continua în acest fel: Ordonanța nu ne mai salvează

În ultimul an, autoritățile române au implementat mai multe mecanisme financiare pentru a întinde o mână de ajutor românilor aflați la ananghie din cauza facturilor la energie. Din păcate, în mod previzibil, indiferent dacă vorbim de plafonare sau compensare, nicio ordonanță de urgență nu-și din acest spectru nu-și poate face simțite efectele la infinit.

Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a explicat, de la Palatul Parlamentului, că nu se mai poate continua cu mecanismele actuale referitoare la prețurile la energie. În fiecare domeniu în parte, gaz, curent, carburant, trebuie adoptate măsuri distincte. Afirmațiile au fost făcut în contextul declarațiilor făcute de șeful BNR, care a venit cu propriile avertismente pe subiectul energiei.

Ce se întâmplă cu facturile la energie ale românilor

„Am văzut şi ieşirea guvernatorului Băncii Naţionale care a zis un lucru cât se poate de corect – cea mai mare parte a inflaţiei a venit din preţul care a explodat în energie, mi se pare că peste 52% din componenţa inflaţiei. (…) Dacă la gaze suntem aproape acoperiţi cu consumul şi prin deschiderea unor noi capacităţi (…), la energie electrică suntem descoperiţi cu aproape 15%, nu producem cu 15% faţă de cât consumăm. (…) Nu se mai poate continua o perioadă lungă pe această ordonanţă de urgenţă şi în acest moment există 2-3 variante pe care o să le discutăm în coaliţie. Nu putem aloca 3% din PIB speculei, fiindcă este o speculă, din energie. Această compensare trebuia să fie pe o perioadă limitată”, a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului.

Oficialul a atras atenția că problema nu se pune la niciun nivel să rămânem fără energie, acum sau la iarnă. Realitatea actuală este că suntem interconectați cu toată Europa din acest punct de vedere, iar probleme avem toți sau niciunul.

„Noi am mai făcut o mare tâmpenie, s-a vândut energia pe anul acesta. Dacă vorbim de o semireglementare, cel puţin pe zona casnică, aici nu mi-aş dori să ajungem la un conflict în interiorul coaliţiei, trebuie pe zona casnică o reglementare a preţului, mai ales că putem acoperi prin producţia proprie, unde statul e majoritar în aceste companii. Am văzut resursa bugetară, e 2 miliarde până la 3 miliarde către Ministerul Energiei, fiindcă aşa au fost făcute socotelile la începutul anului. Am vândut energia cu 3-400 de lei şi acum se vinde cu 2.000-3.000”, a susţinut Ciolacu.

O soluție nu există momentan, dar sunt mai multe propuneri care se discută în coaliția de guvernare. „Avem trei soluţii pe care vrem să le detaliem în şedinţa de coaliţie. (…) Până în 1 septembrie trebuie luată această hotărâre şi făcute actele normative pe fiecare domeniu în parte”, a afirmat liderul PSD