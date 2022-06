Scumpiri fără precedent la benzină și motorină, pentru toți șoferii români: a trecut de 9 lei

Prețurile continuă să crească.

Mai mult, lucrurile au luat o turnură urâtă săptămâna aceasta odată cu intrarea în luna iunie.

În București, prețul benzinei standard fluctuează între 8,31 și 8,50 lei per litru.

Astfel, cea mai ieftină benzină standard o să o găsești la Lukoil pentru 8,31 lei per litru, urmat de Petrom unde poți achiziționa un litru de benzină pentru 8,34 lei. Rompetrom vinde benzină standard pentru 8,40 lei per litru, iar Socar vinde benzina la prețul de 8,41 lei per litru. La capătul opus cele mai scumpe benzinării din capitală sunt OMV care vinde cu 8,49 lei per litru și Mol unde prețul ajunge la 8,50 lei per litru.

Tot în capitală, în ceea ce privește motorina lucrurile sunt similare cu prețul fluctuând între 8,92 și 9,09 lei per litru.

Astfel, cea mai ieftină benzinărie în ceea ce privește motorina este Lukoil care o vinde cu 8,92 per litru, urmată de Petrom unde prețul este de 8,97 lei per litru. La Socar și Rompetrom prețul este de 8,99 lei. Ca și în cazul benzinei, motorina cea mai scumpă este vândută de către OMV cu prețul 9,08 lei per litru și Mol unde ajunge la 9,09 lei.

De ce au explodat prețurile

Preţul petrolului a crescut, cotaţia barilului de ţiţei Brent depăşind 120 de dolari, după ce Arabia Saudită a majorat preţurile pentru ţiţeiul său vândut în iulie, indicând o ofertă restrânsă, transmite Reuters.

Arabia Saudită a majorat preţul ţiţeiului Arab Light în Asia cu 6,50 dolari faţă de nivelul mediu al cotaţiilor de referinţă din Oman şi Dubai, a anunţat compania de stat Aramco. Este cel mai ridicat nivel din mai, când piaţa era afectată de temerile privind întreruperea livrărilor de petrol din Rusia.

Decizia surprinzătoare a Arabiei Saudite vine după ce săptămâna trecută grupul OPEC+ (compus din Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol şi alţi mari producători) a decis să majoreze în iulie şi august producţia cu 50% mai mult decât estimaseră anterior, respectiv cu până la 648.000 barili pe zi lunar.